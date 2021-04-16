Изменены маршруты движения 36 автобусов Твери: какие остановки отменили, какие переименовали

Запланировав поездку по городу, изучите изменения в схемах и расписании движения автобусов. Фото: Ольга ТРОФИМОВА

15 апреля в Твери изменились ещё 36 маршрутов движения автобусов «Транспорта Верхневолжья»: на некоторых появились новые отрезки движения и остановки, несколько остановок переименовали. Небольшие участки на некоторых маршрутах вообще исключили из схемы движения.

Кроме того, изменилось расписание следующих маршрутов: №№ 15, 33, 41, 101, 102, 104, 109, 110, 111, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 127, 129, 130, 132, 133, 138, 139, 202, 225, 233.

Как сообщает транспортный оператор, для пригородных маршрутов изменения связаны с переходом на летнее расписание. Узнать новое расписание возможно на сайте tvercard.ru, а также в мобильном приложении «Волга».

Напомним, 1 апреля в Твери уже претерпели изменения одиннадцать автобусных маршрутов.

Какие маршруты изменились с 15 апреля

Маршрут № 1 «Железнодорожный вокзал - Центральная районная больница»

Поменяла название остановка «Керамический завод». Теперь она называется «Промзона Лазурная» (в обоих направлениях).

Маршрут № 15 «Гипермаркет «Леруа Мерлен» - ТЭЦ-3»

Исключены из пути следования Зелёный проезд и остановка «Холдинг «Афанасий» - в прямом направлении.

Маршруты № 33 и № 33к «Гипермаркет «Леруа Мерлен» - Мигалово»

Поменяла название остановка «Проспект 50 лет Октября». Теперь она называется «Проспект Николая Корыткова» (в обоих направлениях).

Маршрут № 41 «Улица Артюхиной - Химинститут»

Поменяла название остановка «Керамический завод». Теперь она называется «Промзона Лазурная» (в обоих направлениях).

Маршрут № 101 «Тверь - Александровка»

Поменяли название две остановки. Остановка «Речной вокзал» теперь называется «Тверь» (в прямом направлении). Остановку «Дачи» переименовали в «СНТ Восход» (в обоих направлениях).

Маршрут № 102 «Тверь - Берёзка»

Поменяла название остановка «Речной вокзал». Теперь она называется «Тверь» (в прямом направлении).

Маршрут № 103 «Тверь - станция Кулицкая»

Поменяли название две остановки. Остановка «Речной вокзал» теперь называется «Тверь» (в прямом направлении). Остановку «Дачи» переименовали в «СНТ Радуга» (в обоих направлениях).

Маршрут № 104 «Тверь - посёлок Металлистов»

Поменяла название остановка «Площадь Мира». Теперь она называется «Улица Мусоргского» (в обоих направлениях).

Маршрут № 108 «Тверь - Квакшино»

Исключён из пути следования Зелёный проезд (в обратном направлении).

Появились новые остановки: «Посёлок имени Чкалова», «Улица Марины Расковой», «Торговый дом «Тандем», «Лебедево-2» (в прямом направлении). А также «Лебедево-2», «Улица Марины Расковой», «Бульвар Цанова, дом № 2» (в обратном направлении).

Маршрут № 109 «Тверь - Бурашево»

Поменяли название две остановки. Остановка «Школа» теперь называется «Бурашевская школа»; остановку «Почта» переименовали в «Улицу Михаила Литвинова» (в обоих направлениях).

Появились новые остановки: «Бульвар Цанова, дом № 2» и «Линейная улица» (в прямом направлении).

Маршрут № 110 «Тверь - Восток»

Поменяла название остановка «Дачи». Теперь она называется «СНТ Восход» (в обоих направлениях, в том числе при движении через Новые дачи).

Маршрут № 111 «Тверь - Лямово»

Поменяла название остановка «Дачи». Теперь она называется «СНТ Радуга» (в обоих направлениях).

Маршрут № 112 «Тверь - Чуприяновка»

Поменяла название остановка «Дачи». Теперь она называется «СНТ Дружба» (в обоих направлениях).

Появились новые остановки: «Бульвар Цанова, дом 2» и «Линейная улица» (в прямом направлении); «Пасынково» (в обратном направлении).

Маршрут № 115 «Тверь - Петровское»

Появились новые остановки: остановка «Торговый дом «Тандем» (в прямом направлении, в том числе при движении через Квакшино).

Исключены из пути следования: Зелёный проезд (в обратном направлении), остановка «Холдинг Афанасий» (в обратном направлении, в том числе при движении через Квакшино).

Маршрут № 116 «Кривцово - Перинатальный центр»

Исключены из пути следования: Зелёный проезд (в прямом направлении); остановка «Холдинг Афанасий» (в прямом направлении).

Маршрут № 117 «Глазково - Кобячево»

Поменяла название остановка «Дачи». Теперь она называется «СНТ Лесник» (в обоих направлениях).

Появилась новая остановка «189-й километр» (в обратном направлении).

Исключена из пути следования остановка «Поворот на Большие Борки» (в обратном направлении).

Маршрут № 119 «Тверь (автовокзал) - Орша»

Поменяла название остановка «Дачи». Теперь она называется «СНТ Восход» (в обоих направлениях).

Маршрут № 120 «Тверь - Старый Погост»

Поменяла название остановка «Дачи». Теперь она называется «СНТ Дружба» (в обоих направлениях).

Появились новые остановки: «Бульвар Цанова, дом № 2»; «Пасынково» (в обратном направлении).

Маршрут № 121 «Тверь – з/с «Савватьевский»

Поменяла название остановка «Дачи». Теперь она называется «Савватьевское шоссе» (в обоих направлениях).

Маршрут № 122 «Тверь - Старый Погост»

Поменяли название две остановки. Остановка «Керамический завод» теперь называется «Промзона «Лазурная»; остановку «Дачи» переименовали в «СНТ Дружба» (в обоих направлениях).

Появилась новая остановка «Химпром».

Маршрут № 123 «Глазково - Андрианово»

Появилась новая остановка «Энергомаш» (в обратном направлении).

Маршрут № 126 «Тверь - Старое Мелково»

Поменяла название остановка «Керамический завод». Теперь она называется «Промзона Лазурная» (в обоих направлениях).

Исключена из пути следования остановка «Большие Перемерки» (в обоих направлениях).

Маршрут № 128 «Тверь - завод 1 Мая»

Поменяла название остановка «Дачи». Теперь она называется «Савватьевское шоссе» (в обоих направлениях).

Появилась новая остановка «Улица Маяковского» (в обоих направлениях, в том числе до Речного вокзала).

Маршрут № 129 «Тверь (Речной вокзал) - Орша»

Поменяла название остановка «Дачи». Теперь она называется «СНТ Восход» (в обоих направлениях).

Маршрут № 132 «Тверь - Большие Горки»

Появились новые остановки: «Бульвар Цанова, дом № 2» и «Линейная улица» (в прямом и обратном направлении); «Холдинг «Афанасий» (в обратном направлении).

Маршрут № 133 «Тверь - Тургиново»

Поменяли название две остановки. Остановка «Школа» теперь называется «Бурашевская школа»; остановку «Почта» переименовали в «Улицу Михаила Литвинова» (в обоих направлениях через Бурашево).

Появились новые остановки «Бульвар Цанова, дом № 2», «Линейная улица» и «Холдинг «Афанасий» (в обоих направлениях).

Маршрут № 135 «Тверь – Пушкино»

Исключён из пути следования Зелёный проезд (в обратном направлении).

Маршрут № 136 «Тверь - Панигино - Полубратово»

Исключены из пути следования: Зелёный проезд (в обратном направлении) и остановка «Холдинг «Афанасий» (в обратном направлении).

Маршрут № 137 «Тверь - Нестерово»

Появилась новая остановка «Пушкино-конечная» (в прямом направлении).

Исключены из пути следования: Зелёный проезд (в обратном направлении) и остановка «Холдинг «Афанасий» (в обратном направлении).

Маршрут № 139 «Тверь - Лисицкий Бор»

Поменяли название две остановки «Дачи». Теперь они называются «СНТ «Лисицкий Бор» и «Савватьевское шоссе» (в обоих направлениях).

Появилась новая остановка «Улица Маяковского» (в обоих направлениях).

Маршрут № 143 «Тверь - Емельяново - Гостенёво»

Исключена из пути следования остановка «Площадь Капошвара» (в прямом направлении до Емельяново).

Маршрут № 202 «Мясокомбинат - Дмитровское»

Поменяла название остановка «Проспект 50 лет Октября». Теперь она называется «Проспект Николая Корыткова» (в обоих направлениях).

Включён в путь следования Зелёный проезд (в обратном направлении).

Появились новые остановки: «Бульвар Цанова», «Улица Коминтерна», «Волоколамский путепровод», «Бульвар Цанова, дом № 2», «Торговый центр «Вавилон», «Холдинг «Афанасий» (в обратном направлении).

Исключены из пути следования: Зелёный проезд и остановка «Холдинг Афанасий» (в прямом направлении).

Маршрут № 207 «Боровлёво-1» - Дмитрово-Черкассы»

Три остановки поменяли название. «Проспект 50 лет Октября» теперь называется «Проспект Николая Корыткова» (в обоих направлениях). Остановка «Дачи» стала называться «СНТ Вираж» (в обоих направлениях). И остановка «Суворовское училище» теперь называется «Площадь Победы» (в обратном направлении).

Исключены из маршрута следования остановки «Улица Королёва» и «Бульвар Гусева» (в обоих направлениях).

Маршрут № 225 «Тверь - Новое Семёновское»

Поменяла название остановка «Керамический завод». Теперь она называется «Промзона Лазурная» (в обоих направлениях).

Маршрут № 233 «Химинститут - Николо-Малица»

Поменяла название остановка «Керамический завод». Теперь она называется «Промзона Лазурная» (в обоих направлениях).

Появилась новая остановка «Николо-Малица» (в прямом направлении).

Исключена из пути следования остановка «Николаевский Малицкий монастырь» (в обратном направлении).