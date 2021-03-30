Какие автобусные маршруты Твери изменятся 1 апреля 2021: какие остановки отменят, а какие переименуют

Чтобы поездка не стала неудачной первоапрельской шуткой, заранее изучите, какие перемены нас ждут. Фото: Виктория ТУШКОВА

1 апреля в Твери изменятся сразу одиннадцать автобусных маршрутов «Транспорта Верхневолжья». Чтобы в этот день поездка не стала неудачной первоапрельской шуткой, лучше заранее изучить, какие конкретно перемены нас ждут.

Какие маршруты изменятся

Изменения коснутся маршрутов: №7, №10, №19, №24, №35, №45, №154, №177, №211, №222 и №228.

Как сообщает региональный оператор пассажирских перевозок «Транспорт Верхневолжья», маршруты совершенствуют для удобства пассажиров. Кардинальных изменений не будет, но кое-кому придётся поменять привычное место ожидания автобуса: появятся новые остановки и будут отменены некоторые старые.

Автобус №7 «Улица Зелёная – Микрорайон «Радужный» (кольцевой)»

Появится новая остановка: «Микрорайон «Радужный» (конечная) в прямом направлении.

Автобус №10 «Улица 3-я Интернациональная – Химинститут»

Остановка «Керамический завод» в обоих направлениях меняет название на «Промзона «Лазурная».

Автобус №19 «Сахарово – Завод Центросвар»

Появится новая остановка: «Энергомаш» (в направлении от Центровара. Сейчас в направлении на Центросвар такая остановка есть, а в обратном – нет).

Остановка «Стекольный завод» в обоих направлениях меняет название на «Стеклозавод».

Автобус №24 «Торговый центр Метро» – улица 1-я за линией»

Автобус поменяет путь следования на участке от медицинского университета до улицы Софьи Перовской (в сторону Пролетарки). В маршрут включены улицы Бебеля и Ефимова, остановка «Площадь Победы» (бывшая остановка «Суворовское училище»). Исключены из пути следования Волжский проезд, Советская улица, улица Дмитрия Донского.

Отметим, однако, что именно по этому пути – Бебеля – Ефимова – Площадь Победы (улица Софьи Перовской) автобус обычно и ходил в последнее время. Так что перемена лишь формальная.

Появится новая остановка: «2-я улица за линией Октябрьской Железной дороги» (в обратном направлении движения).

Автобус №35 «Завод «Центросвар» – Сахарово»

Остановка «Стекольный завод» в обоих направлениях меняет название на «Стеклозавод».

Появится новая остановка: «Энергомаш» (в направлении от Центровара. Сейчас в направлении на Центросвар такая остановка есть, а в обратном – нет).

Автобус №45 «Улица Зеленая – Центральная районная больница»

Остановка «Керамический завод» в обоих направлениях меняет название на «Промзона Лазурная».

Автобус №154 «Дмитрово-Черкассы – Пролетарка – Речной вокзал – Дмитрово-Черкассы (кольцевой)»

Остановка «По требованию» в обоих направлениях меняет название на «СНТ «Межурка-3»

Остановка «Дорожное ремонтно-строительное управление №2» в обоих направлениях меняет название на «Черкассы».

Остановки «Дачи» меняют название на «СНТ «Вираж», «СНТ «Лесник» и СНТ «Межурка-2» (на интерактивных картах они уже давно носят такое название).

Автобус №177 «Лебедево – Савватьевское шоссе»

Остановка «Дачи» в обоих направлениях меняет название на «Савватьевское шоссе».

Исключены из пути следования: Зелёный проезд и остановка «Холдинг Афанасий» (в прямом направлении).

Автобус №211 «Мигалово – Савватьевское шоссе»

Появится новая остановка «Улица Котовского» в направлении на Мигалово (в противоположном направлении такая остановка есть).

Остановка «Суворовское училище» в обоих направлениях меняет название на «Площадь Победы».

Остановка «Дачи» в обоих направлениях меняет название на «Савватьевское шоссе».

Автобус №222 «Савватьевское шоссе – Лебедево»

Остановка «Дачи» в обоих направлениях меняет название на «Савватьевское шоссе».

Остановка «Проспект 50 лет Октября» в обоих направлениях меняет название на «Проспект Николая Корыткова».

Автобус № 228 «Аввакумово – Южный – Аввакумово (кольцевой)»

Остановка «Стекольный завод» в обоих направлениях меняет название на «Стеклозавод».