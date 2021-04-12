Житель Тверской области съедает в год 105 килограммов мяса и тратит на еду не меньше трети своего заработка

Любовь приходит и уходит, а кушать хочется всегда! Что поделать - первичная потребность. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

«Вот только на холодильник и работаем, всё в унитаз уходит», - сетует соседка тётя Лида, тяжело поднимаясь по лестнице с двумя авоськами, туго набитыми всякими яствами из ближайшего супермаркета. Есть ли среди наших читателей человек, который ни разу не задумывался, сколько своих кровных мы тратим, чтобы забить холодильник? «КП»-Тверь» не только подумала, но и посчитала. С цифрами помог Тверьстат. Специалисты подготовили статистику потребления жителями Тверской области основных продуктов питания.

А конкретно ведомство подсчитало, сколько хлеба, мяса, молока, овощей, фруктов и других продуктов съедает за год каждый член семьи. Мы же возьмём актуальные цены на данные продукты и подсчитаем, какую сумму тратит среднестатистический тверичанин на еду. Цены подглядим в отчётности того же Тверьстата и на сайтах сетевых продуктовых магазинов экономсегмента.

Сколько своих кровных мы тратим, чтобы забить холодильник или собрать традиционный праздничный стол? Фото: Евгений ПРОСКУРЯКОВ

Хлеб всему голова

Покажем, как мы считали, на примере. По данным статистики, каждый житель Тверской области съедает в год порядка 95 кг хлебных продуктов. Что это? Это обычный хлеб, что всему голова, различные батоны, багеты, пышки да плюшки, макаронные изделия, мука и так далее. В данную категорию статистика обычно также включает некоторые крупы и бобовые.

Расчёты наши приблизительные, и усложнять мы не будем. Возьмём макароны высшего сорта, пшено и обычный чёрный хлеб. Согласно исследованиям, которые проводила пару-тройку лет назад одна итальянская макаронная корпорация, в год средний россиянин съедает 7,8 килограмма макарон. Смело округлим эту цифру до 8 кг (специалисты уверены, что потребление макарон у нас растёт). Что до круп, то диетологи рекомендуют около 500 граммов в неделю. То есть 26 кг в год. Отнимем эти килограммы от общего веса съеденных средним тверичанином хлебных продуктов и получим, что на хлеб и прочие плюшки нам остаётся 61 килограмм.

Остаётся только помножить потреблённые килограммы на цены (за кило) этих продуктов и сложить полученные результаты.

61 кг хлеба х 47,25 рубля = 2882,25 руб.

8 кг макарон х 92,78 рубля = 742,24 руб.

26 кг круп (пшено) х 60,44 рубля = 1571,44 руб.

Итого на хлебные продукты мы тратим в год 5195,93 рубля. Это условный минимум, так как мы не учитывали белого хлеба, сдобы, бобовых и более дорогих круп.

Аппетит никуда не пропадает, а цены растут... Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Полный желудок - пустой кошелёк

Итак, за 365 дней пищеварительная система и кошелёк среднего тверичанина осилили (копейки округляем):

95 кг хлебных продуктов - 5196 руб.;

105 кг мяса и мясных продуктов (мы взяли в равных долях говядину и свинину на костях, кур, колбасы, сосиски с сардельками) - 37 540 руб.;

24 кг рыбы (мороженая, тушкой) - 4548 руб.;

265 кг молока и молочных продуктов (творог из расчёта 200 граммов в день, сметана - 50 граммов в день, остальное поровну - молоко и кефир) - 47 946 руб.;

255 яиц - 447 руб.;

11 кг растительных масел - 1350 руб;

74 кг фруктов (возьмём в равных долях яблоки, груши, бананы и мандарины) - 9186 руб.;

107 кг овощей и бахчевых культур (берём поровну огурцы, помидоры, морковь и белокочанную капусту) - 10 999 руб.;

61 кг картофеля - 2071 руб.;

34 кг сахара и кондитерских изделий (поделим поровну сахар-песок и глазированные шоколадом конфеты) - 6970 руб.

Итого: 126 253 рубля человек проедает в год. Или 10 521 рубль в месяц. И это лишь минимум белков, жиров и углеводов, необходимый человеку, - то, что мы едим, чтобы жить и работать (статистика, в том числе и та, от которой мы отталкивались, учитывает лишь набор самых популярных потребительских товаров). А если добавить чай и кофе, печенье, пирожные и другие «вкусняшки», мясо подороже, морепродукты, йогурты, ягоды, консервы, разнообразные каши, бахчевые, дорогие овощи, зелень? Не говоря уже о продуктах для детей… Сдаётся, сумма вырастет, и не слабо.

С определённой уверенностью можно сказать: минимум треть своей зарплаты мы тратим на еду (средняя заработная плата по региону на начало этого года - 34 297 рублей). А если на эту зарплату живёт не один человек, а, например, ещё и его дети - и того больше.

И ещё: для сравнения напомним цифру прожиточного минимума для населения Тверской области на 2021 год - 11 653 рубля (на человека в месяц). Не на много больше того, что получилась у нас. Но в прожиточный минимум, кстати, кроме еды входят траты на одежду, обувь, оплату ЖКХ. Многовато едим, получается? Ну а что поделать… Любовь, как известно, приходит и уходит, а кушать хочется всегда. Питайтесь хорошо и будьте здоровы!