Жители Тверской области стали есть больше мяса и хлеба, но меньше овощей

Мяса и мясных продуктов в прошлом году мы съели на +1,8% больше, чем годом ранее. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Специалисты Тверьстата рассказали о потреблении основных продуктов питания жителями Тверской области. Приведена статистика за 2020-й год в сравнении с 2019-м.

В прошлом году тверичане стали есть больше хлеба (+4,5%), мяса (+1,8%) и яиц (+1,9%). Увеличилось также потребление растительного масла и других жиров (+3,2%). Меньше покупали в магазинах рыбы (-8%), "молочки" (-2,2%), фруктов (-7,8%), овощей (-0,8%), картошки (-1,9%) и сахара (-4,5%).

За год среднестатистический житель Верхневолжья съел:

95 кг хлебных продуктов;

105 кг мяса и мясных продуктов;

24 кг рыбы и морепродуктов;

265 кг молока и молочных продуктов;

255 яиц;

11 кг растительных масел и других жиров;

74 кг фруктов;

107 кг овощей и бахчевых культур;

61 кг картофеля;

34 кг сахара и кондитерских изделий.

Читайте на нашем сайте исследование о том, сколько "проедает" в год житель Тверской области.