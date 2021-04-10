Депутаты Заксобрания Тверской области поздравили с юбилеем районную газету

«Сонковский вестник» отметил 90-летний юбилей Фото: Законодательное Собрание Тверской области

Серьезный юбилей (90 лет) со дня выхода в свет первого номера отметила редакция газеты «Сонковский вестник». Журналистов поздравили заместитель председателя Законодательного Собрания Тверской области Юрий Цеберганов и депутат областного парламента Алексей Рыкин.

Первый номер газеты – тогда она называлась «Дело Октября» - вышел 12 апреля 1931 года. Тогда в газете было две полосы. В 1965 году газета сменила название на «Знамя Ильича». «Сонковским вестником» газета стала в 1993 году.

Сегодня в редакции восемь сотрудников. Основные темы публикаций – жизнь сельской глубинки. Тираж 1 200 экземпляров при населении района в почти 8 тысяч человек впечатляет.

- Районка не умрет никогда. Новости района печатаем только мы. Население у нас - в основном пенсионеры, интернет для многих из них - темный лес. Поэтому для них районная газета – главный источник информации, - говорит главный редактор газеты Людмила Клинова.

Серьезный юбилей (90 лет) со дня выхода в свет первого номера отметила редакция газеты «Сонковский вестник» Фото: Законодательное Собрание Тверское области

На первой полосе традиционно публикуется материал о людях дела. Герои публикаций – местные жители. Новости – от посаженного дерева и надоев молока до самой большой тыквы, выращенной на приусадебном участке. Тираж расходится быстро, свежий номер газеты в тот же день читают даже в отдаленных деревнях района. По словам Людмилы Клиновой, командировки «в поля» следуют буквально одна за одной.

- Для сельских жителей газета – это не только источник информации. Большая федеральная, да и областная газета вряд ли в каждом номере рассказывает о простых доярках, о людях, работающих на земле. В районной газете нет места слухам, только правда. Районная газета никогда не будет конкурировать с большими изданиями. Незачем. Районная газета для районного читателя значительно важнее, - считает депутат областного парламента Алексей Рыкин.

- У районной газеты, безусловно, есть будущее. Здесь всегда есть информация о том, что происходит в районе, что близко читателю. Люди заинтересованы в этой правде, и они с нетерпением ждут газету. С радостью получают свой «Сонковский вестник». Девяносто лет – это не возраст для газеты. Она всегда молода и всегда полна сил, - отметил заместитель председателя областного парламента Юрий Цеберганов.

Парламентарии вручили главному редактору подарок - новый компьютер. О современной специальной настольной издательской системе в редакции мечтали давно. Так что теперь газета еще больше преобразится.