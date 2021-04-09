Детские загородные лагеря - 2021 в Твери: Какие откроются и сколько стоит путёвка

Для ребёнка лагерь - друзья и веселье, для родителей - возможность сделать дела и, наконец, отдохнуть. Фото: Алексей ФОКИН

Бронирование путёвок в летние детские лагеря Твери начинается уже 12 апреля, и цена путёвок - едва ли не самая обсуждаемая тема на местных родительских форумах. «КП»-Тверь» собрала всю информацию о цене путёвок в загородные лагеря Твери.

Какие лагеря откроют

В летней оздоровительной кампании будут задействованы восемь муниципальных загородных лагерей: «Дружба», «Звёздный», «Радуга», «Ровесник», «Романтик», «Ромашка», «Спутник», «Чайка». Смены в загородных лагерях будут длиться 21 день.

Кроме того, в школах Твери будут работать лагеря дневного пребывания, некоторые учебные учреждения могут организовывать походы на несколько дней. О возможности посещать такой лагерь вам сообщат в школе, где учится ребёнок.

Стоимость путёвки

Полная стоимость путёвки в детские загородные лагеря 2021 года - 25 307 рублей или 26 094 рублей (в зависимости от лагеря). Скидки сделают родителям, которые сами работают в детских лагерях, а также бюджетникам (работникам муниципальных и государственных учреждений) и работникам других организаций Твери. Организация, в которой работает родитель, вправе приобрести путёвки для детей работников за счёт своего бюджета.

Бесплатные путёвки предоставляются малоимущим родителям. Этим занимается региональное Министерство демографии и семейной политики. Заявку на такую путёвку нужно подавать через МФЦ.

Полную стоимость придётся заплатить родителям детей, которые живут и учатся (или только учатся) за пределами Твери.

Как подать заявку в загородный лагерь

Подать заявку можно онлайн на специальном портале. Для бронирования путёвки нужно зарегистрироваться, указать свои паспортные данные, информацию о ребёнке и выбрать желаемые лагерь и смену.

«Дружба»

Полная цена путёвки: 26 094 руб.

Для родителей, работающих в детских лагерях: 6524 руб.

Для бюджетников: 17 200 руб.

Для работников тверских организаций: 21 647 руб.

Лагерь расположен в сосновом бору на берегу Тверцы, в 25 километрах от Твери. Он работает с 1923 года - это один из первых созданных в Советском Союзе детских лагерей.

Адрес: Тверская область, Калининский район, п/о Мермерины, д. Кобячево. Email: drujbatver@mail.ru. Тел. (4822) 38-55-91.

«Звёздный»

Полная цена путёвки: 25 307 руб.

Для родителей, работающих в детских лагерях: 6327 руб.

Для бюджетников: 16 413 руб.

Для работников тверских организаций: 20 860 руб.

Лагерь находится в экологическом месте на левом берегу Тверцы, в 42 километрах от Твери.

Адрес: Тверская область, Калининский район, Медновское сельское поселение, д. Ямок. Email: zvezdnyitver@gmail.com. Тел. (4822) 38-82-17.

«Радуга»

Полная цена путёвки: 26 094 руб.

Для родителей, работающих в детских лагерях: 6524 руб.

Для бюджетников: 17 200 руб.

Для работников тверских организаций: 21 647 руб.

Лагерь расположен в 23 километрах от Твери, на берегу реки Тверцы, в сосновом бору.

Адрес: Тверская область, Калининский район, д. Глинки. Email: aaraduga@mail.ru. Тел. (4822) 38-55-31.

«Ровесник»

Полная цена путёвки: 25 307 руб.

Для родителей, работающих в детских лагерях: 6327 руб.

Для бюджетников: 16 413 руб.

Для работников тверских организаций: 20 860 руб.

Лагерь расположен в сосновом бору в 46 километрах от Твери, на берегу реки Тьмы.

Адрес: Тверская область, Калининский район, Медновское сельское поселение, д.Тутань. Email: rovesnik-camp@yandex.ru. Тел. (4822) 38-32-17.

«Романтик»

Полная цена путёвки: 25 307 руб.

Для родителей, работающих в детских лагерях: 6327 руб.

Для бюджетников: 16 413 руб.

Для работников тверских организаций: 20 860 руб.

Лагерь находится на берегу реки Тверцы, в сосновом бору, в 25 километрах от Твери.

Адрес: Тверская область, Калининский район, п/о Мермерины, д. Кобячево. Email: romantiktver@yandex.ru. Тел. 8-961-143-95-45.

«Ромашка»

Полная цена путёвки: 25 307 руб.

Для родителей, работающих в детских лагерях: 6327 руб.

Для бюджетников: 16 413 руб.

Для работников тверских организаций: 20 860 руб.

Лагерь расположен в 42 километрах от Твери, в сосновом бору на берегу Тверцы.

Адрес: Тверская область, Калининский район, Медновское сельское поселение, д. Ямок. Email: romashka-388231@yandex.ru. Тел. 8-905-603-76-49.

«Спутник»

Полная цена путёвки: 25 307 руб.

Для родителей, работающих в детских лагерях: 6327 руб.

Для бюджетников: 16 413 руб.

Для работников тверских организаций: 20 860 руб.

Лагерь расположен в экологическом месте близ берега Тверцы, в 10 километрах от Твери.

Адрес: Тверская область, Калининский район, д. Долматово. Email: sputnik.dol@mail.ru. Тел.: (4822) 38-00-21, 38-00-22.

«Чайка»

Полная цена путёвки: 25 307 руб.

Для родителей, работающих в детских лагерях: 6327 руб.

Для бюджетников: 16 413 руб.

Для работников тверских организаций: 20 860 руб.

Лагерь находится на берегу рек Волга и Тьма, в сосновом бору, в 25 километрах от Твери.

Адрес: Тверская область, Калининский район, пос. Большие Борки, д. Дуденево. Email: lager-chayka@rambler.ru. Тел. (4822) 38-62-46.

Лагеря дневного пребывания при школах

Такие лагеря организуют смены на 18 дней. Смена в лагере дневного пребывания с трёхразовым питанием будет стоить 3600 рублей. А смена в школьном дневном лагере с двухразовым питанием обойдётся в 3240 рублей.

Один день похода, организованного школой, оценён в 188 рублей.

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