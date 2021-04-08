Тверские депутаты в первом чтении приняли поправки в Устав города

8 апреля в Тверской городской Думе прошло очередное заседание. Фото: ТГД

8 апреля в Тверской городской Думе прошло очередное заседание. На него пришли почти все депутаты. Большинство из них по-прежнему были в масках, поминуя о коронавирусе.

Рассматривался ряд вопросов. В одном из них речь шла об изменениях в Устав Твери. Для тех, кто не в курсе, это основной закон города, в котором определены нормативные положения о территориальном устройстве, полномочиях и ответственности чиновников, организации местного самоуправления и т. д.

Проект решения о коррективах в ряд статей Устава уже был рассмотрен и одобрен на профильном комитете по вопросам местного самоуправления. Не возникло вопросов, сомнений или протестов по поводу него у депутатов и на заседании.

Многие из депутатов по-прежнему были в масках, поминуя о коронавирусе. Фото: ТГД

Все проголосовали за.

Это и не удивительно. Ведь смысл изменений был в том, чтобы привести ряд статей Устава в соответствие с последними поправками в федеральном законодательстве.

Так, в Уставе расширяется перечень вопросов местного значения по организации кадастровых работ и утверждения карты-плана территории, проведения мероприятий по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости.

В Уставе также закрепляется положение о наделении органов местного самоуправления правом оказывать помощь лицам в алкогольном или наркотическом опьянении. Речь идет об организации специальных помещений под вытрезвители. Напомним, что федеральные власти решили вернуть их стране.

Конкретных сведений, как будут организовывать работу вытрезвителей в Твери, пока нет.

Еще одно важное изменение в Уставе — закрепление положения об инициативном бюджетировании. Речь - про финансирование общественно-значимых проектов, предложенных жителями, на условиях партнерства.

- Инициативное бюджетирование сегодня - актуальная тема, которая набирает обороты. Жители нашего города готовы к реализации таких проектов. Основа этой работы, этого партнерства жителей и власти была заложена с запуском Программы поддержки местных инициатив, которая на примере целого ряда территорий была успешно реализована в Твери. Это востребованная практика, и наша задача сегодня – создать нормативную базу и разработать порядок работы с проектами, осуществление которых инициировано жителями, - прокомментировал председатель Тверской городской Думы Евгений Пичуев.

Добавим, что окончательное решение по изменениям в Устав будет принято депутатским корпусом после проведения публичных слушаний. Они назначены на 11:00 20 апреля.