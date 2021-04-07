В Тверской области осудили пятерых уклонистов и начали плановый весенний призыв в армию

В Тверской области с 1 апреля стартовал призыв в армию. Фото: Степан КАМЕНЕВ

С 1 апреля в нашем регионе, как и по всей стране, стартовал весенний призыв в армию. Продлится он до 15 июля. Призывников из Тверской области отправят во все рода и виды вооружённых сил Российской Федерации и в президентский полк, и в элитные подразделения, и на флот. Условия, в которых граждане призывного возраста проходят медкомиссию и отправляются в воинские части, остаются непростыми из-за распространения коронавируса.

По этому поводу Военный комиссар Тверской области, полковник Игорь Янин созвал пресс-конференцию на областном сборном пункте.

Итак – призыв.

В военкоматах сделали запасы дезинфекционных препаратов, масок, бахил и специальных ламп для кварцевания кабинетов. На всех призывников хватит, которые по закону и так должны явиться в военкомат в защитной маске. На входе им измерят температуру. Если окажется, что она выше 37 и есть признаки ОРВИ, то к прохождению комиссии молодого человека не допустят.

Призывников из районов области доставляют на сборные пункты автобусами, которые проходят дезинфекцию. Все водители вакцинированы от коронавируса. А все сотрудники в 43 военкоматах, работающих на территории региона, либо сделали прививку, либо имеют антитела к коронавирусу.

Каждый прибывающий призывник сдаёт тест на COVID-19 в специальной лаборатории. Если из группы хоть бы у одного тест будет положительный, то всех отправляют автобусом по месту жительства на двухнедельную изоляцию. После карантина они вновь должны явиться в военкомат и повторно сдать анализы.

Во время осеннего призыва у трёх человек тест на коронавирус дал положительный результат, и их вместе с товарищами отправили по домам. Всего – 25 призывников. Через 14 дней повторный анализ показал у всех отрицательный результат.

На сборном пункте оборудованы два изолятора и один барьерный накопитель. Всю территорию сборного пункта, а это более 20 тысяч квадратных метров, дезинфицируют солдаты из подразделений Войск радиационной, химической и биологической защиты. Кроме того, круглосуточно дежурят врачи из тверских больниц.

По мере того, как формируются команды, призывников доставляют в воинские части. В границах области – транспортом, который прошёл дезинфекцию, в другой регион – отдельными, специально арендованными вагонами РЖД. Контакты с окружающими ограничены. После прибытия в воинскую часть все молодые люди две недели находятся на карантине.

Военнослужащих, у которых есть маленькие дети или старые больные родители, отправляют в части, которые дислоцируются в Тверском регионе. Или в ближайший к Тверской области субъект страны.

Всем призывникам на входе меряют температуру. С признаками ОРВИ не допускают на комиссию. Фото: Степан КАМЕНЕВ

За 2020 год подлежало контрольному медицинскому освидетельствованию две тысячи призывников. Негодными к службе признали полторы тысячи человек. Из всех призывников их количество составило около 30%. Причины те же, что и обычно: эндокринные расстройства, нарушения обмена веществ, психические заболевания и заболевания костно-мышечного аппарата.

В Тверской области работают коммерческие фирмы, которые помогают получить призывникам отсрочку или «откосить» от армии, но, как констатировал областной военком, действуют они не всегда законными методами. Военный комиссариат борется с ними, подавая заявления в военную прокуратуру.

По законам Тверской области выдавать справки с диагнозами, которые будут принимать во внимание врачи военкомата, могут только государственные клиники. Если призывник жалуется на что-то или приносит документы из платных клиник, то его направят на дообследование в государственную больницу. И на основании их справок уже будут выносить решение.

В настоящее время нередки случаи, когда молодые люди оспаривают решение медкомиссии, желая получить категорию годности «А» и служить в элитных родах войск. Вообще, число обращений в военную прокуратуру растёт.

Старший помощник военного прокурора напомнил об ответственности граждан, которые подлежат призыву. К примеру, военком может принимать меры, чтобы доставить гражданина в военный комиссариат. По закону, призывника могут сопроводить на комиссию сотрудники правоохранительных органов.

– Многие полагают, что такие действия незаконны, но это не так, – отметил старший помощник военного прокурора Тверской области Вячеслав Ерёмин. – Кроме того, граждане, по закону, должны находиться на сборном пункте до момента отправки в часть. Т.е. повестка с требованием явиться может быть на один день, а сформироваться команда на отправку может в другой день.

По подсчёту Вячеслава Владимировича, из призывников около 80% человек не согласны с решением комиссии. Они пользуются правом подать жалобу. Вот только если в действиях самих жалобщиков найдут нарушения, то их привлекут к ответственности. После прошлого призыва на пятерых человек завели уголовные дела. Все они заплатили штрафы. А чтобы стать уклонистом, достаточно один раз получить в руки повестку, расписаться за неё, но не явиться в военкомат без уважительной причины.

Ещё один важный момент, если у военнослужащего есть дети, то его супруге платится пособие на содержание ребёнка 12 817 рублей 91 копейка в месяц. Если супруга призывника на 80-м дне беременности, то ей выплачивается единовременное пособие – 29 908 рублей 46 копеек.

А так, призывнику на пункте сбора выдадут всё необходимое и оденут в форму. Сейчас в солдатский несессер кладут и антисептик для рук. Да и зарплата у военнослужащего по призыву небольшая есть, будет приходить на специально заведённую банковскую карту. А вот брать с собой навороченный мобильный телефон, то бишь смартфон – запрещено. Придётся обойтись кнопочным, если командир разрешит.