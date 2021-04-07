Отстающие муниципалитеты Тверской области получат индивидуальные программы развития и льготное участие в АИП

На заседании областного правительства решали, как помочь ряду районам и округам. Фото: ПТО

7 апреля на очередном заседании областного правительства особое внимание было уделено районам и округам с низкими темпами социально-экономического развития. Региональные чиновники во главе с губернатором Игорем Руденей решили, что им помогут индивидуальные программы развития.

- У наших муниципалитетов разный потенциал по развитию сельского хозяйства и промышленности, уровню инфраструктурной обеспеченности и транспортной доступности, по кадровому потенциалу. И это дает разные возможности по привлечению инвестиций. Задача Правительства Тверской области - оказать содействие в формировании дополнительных возможностей для развития тех территорий, где нужно привлечь инвестиции, создать новые рабочие места, - резонно отметил глава региона.

Губернатор отметил, что что качество жизни граждан должно быть на хорошем уровне вне зависимости от того, в каком районе они живут. Фото: ПТО

Игорь Руденя подчеркнул, что качество жизни граждан должно быть на хорошем уровне вне зависимости от того, в каком районе они живут.

Согласно анализу областного Минэкономразвития, по разным экономическим параметрам в регионе сейчас среди отстающих - Краснохолмский и Лесной муниципальные округа, Жарковский, Молоковский, Сонковский и Спировский районы.

Для этих муниципалитетов областной властью решено разработать индивидуальные программы развития на пятилетний период. В них войдут такие меры, как дополнительное льготное субсидирование местных предприятий, стимулирование открытия новых производств, в том числе за счет привлечения инвесторов, проекты благоустройства территорий.

Еще одна важная мера - это послабления при участии в областной адресной инвестиционной программе. Речь идет о снижении доли финансирования различных строек и ремонтов для этих муниципалитетов до 1%.

Также будет проработан вопрос о возможности введения каких-либо налоговых преференций на вышеуказанных территориях.

Графика: ПТО

Если говорить в целом, то ряду муниципалитетов юго-запада и северо-востока подтянуться по уровню развития позволит программа газификации. Вернее, ее успешное выполнение до 2025 года. Об этом также сказал губернатор.

На заседании отдельно обсудили перспективы монотерриторий региона. В Верхневолжье их семь: поселки Великооктябрьский, Жарковский, Калашниково, Спирово, города Западная Двина, Кувшиново, Удомля.

Пока (не беря в расчет Удомлю, где есть КАЭС) самые радужные перспективы у Кувшиново. Напомним, что этому моногороду по решению Правительства РФ придан статус территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР). Он дает ряд серьезных налоговых преференций для развития там бизнеса. Ряд предприятий уже подтвердил заинтересованность в открытии в Кувшиново своих производств. В целом за 10 лет в моногороде и его окрестностях планируется создать свыше 1200 новых рабочих мест, привлечь более 15 млрд рублей инвестиций.

На заседании было объявлено, что в 2021 году в Верхневолжье планируется создать еще одну территорию опережающего социально-экономического развития. Что интересно, речь идет об Удомельском городском округе.