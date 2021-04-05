В трех районах Тверской области спасатели тушили горящую траву

В Тверской области спасатели тушили природные пожары Фото: Алексей БУЛАТОВ

5 апреля на территории Тверской области зафиксированы первые ландшафтные пожары.

Сухую траву спасатели тушили в районе населенного пункта Першино Успенского сельского поселения Ржевского района.

- На место возгорания оперативно выехали подразделения пожарно-спасательной части №62. В 11:15 была объявлена локализация, в 11:30 полная ликвидация, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тверской области.

Случаи также зафиксированы в Калининском и Зубцовском районах.

ГУ МЧС России по Тверской области призывает в пожароопасный период особенно внимательно соблюдать требования пожарной безопасности: не бросать на землю горящие спички и окурки, не разжигать костры, не оставлять стеклянные бутылки и битые стекла на траве.

Будьте внимательны и осторожны! О замеченных природных пожарах сообщайте по телефонам "101" или "112".