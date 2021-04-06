В Тверской области продолжают искать подрядчика для рекультивации свалки в Кимрах

Свалку в Кимрах должны рекультивировать в этом году. Фото: Управление Росприроднадзора по Тверской области

Одной из достопримечательностей Кимр, славных своей архитектурой, к сожалению, стала и свалка на Ильинском шоссе. Ее впору называть мусорной или отходной горой. Сейчас продолжает оставаться открытым вопрос, кто же будет разгребать всё это, то есть проводить рекультивацию.

Свалка начала расти ещё с 1960-х годов. В итоге сейчас она представляет собой мусорные горы высотой в несколько этажей и занимает площадь примерно в 6,4 га (квадрат приблизительно 250 на 250 метров). Объем отходов составляет 325 500 кубометров.

Что интересно, еще несколько лет назад сюда свозили отходы не только из Кимр, но и из подмосковных Талдома и Дубны, у которых просто не было своих собственных полигонов ТБО.

Конечно же, общественность и экологи требовали закрыть свалку, которая располагается хоть и на окраине, но все же фактически в черте города. Тверская природоохранная прокуратура в 2017 году также выявила, что полигон эксплуатируется с нарушением природоохранного и санитарно-эпидемиологического законодательства. Тогдашнему арендатору компании «Экоспецстрой», а также администрации Кимр (как владельцу) в том же 2017 году было вынесено судебное решение прекратить сваливать отходы на полигоне. На исполнение дали год.

В итоге полигон продолжал работать весь 2018 год. Летом там случился резонансный пожар, за который «Экоспецстрой» был оштрафован.

Окончательно свалка была закрыта судебными приставами в декабре 2018 года.

После мусорной реформы, начатой в регионе в 2019 году, появились планы по рекультивации свалки. В прошлом году они оформились во что-то конкретное.

В ноябре 2020-го на сайте госзакупок появился лот о конкурсе по поиску подрядчика на рекультивацию полигона в Кимрах.

Однако тогда дело на этом и остановилось. Конкурс не состоялся. В конце марта этого года на сайте госзакупок вновь появился лот об объявлении конкурса по поиску подрядчика. Согласно ему, на рекультивацию свалки в Кимрах выделяется свыше 97 млн рублей. Заказчиком работ выступает Министерство природных ресурсов и экологии Тверской области.

Как указано на сайте госзакупок, контракт вступает в силу с момента его подписания и действует по 30 сентября 2021 года.

- Принято решение обновить лот конкурса по поиску подрядчика на выполнение работ по рекультивации полигона твердых бытовых отходов в Кимрах в связи с выявленными техническими ошибками, - сказано специально для «КП»-Тверь» в ответе от Минприроды региона.

Что за ошибки, чиновники не пояснили.

Ведомство уверило нас, что работы по рекультивации полигона твердых бытовых отходов в Кимрах будут выполнены в 2021 году.

- Министерством будут приняты все исчерпывающие меры, чтобы конкурсные процедуры состоялись, - пообещали чиновники.

Тем временем свалка, как это было и со старым полигоном в Твери, продолжает дымить. Даже зимой был заметен небольшой дымок.

Сейчас все твердые бытовые отходы из Кимр, как и из других муниципалитетов, свозятся и складируются на полигоне в Славном под Тверью. Согласно планам мусорной реформы, в регионе должны создать еще несколько современных мусорных полигонов.