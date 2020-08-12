Рекультивацию мусорных свалок в Нелидово и Кимрах начнут в этом году

Появилась надежда, что свалки под Кимрами и Нелидово исчезнут, и там в конце концов вновь будет зеленеть травка. Фото: Управление Росприроднадзора по Тверской области

В Тверской области, наконец, приступят к ликвидации огромных мусорных полигонов и восстановлению земель под ними в Кимрах и Нелидово. Начнут в этом году, сообщает областное правительство.

Напомним, что вопрос ликвидации старых свалок в регионе губернатор Игорь Руденя обсуждал 28 июля с министром природных ресурсов и экологии РФ Дмитрием Кобылкиным. Он тогда приехал в Верхневолжье с рабочим визитом.

- В региональном бюджете заложены средства на рекультивацию свалок. В ближайшее время начнем работу, которая даст возможность муниципальным образованиям выйти на другой уровень, - сказал Игорь Руденя на встрече с министром.

Дмитрий Кобылкин тогда заявил о готовности ведомства оказать региону поддержку.

11 августа на заседании бюджетной комиссии региона обсудили финансирование рекультивации.

Отметим, что она будет считаться успешной, если в итоге травой зарастает не менее 80% площади бывшей свалки.

В каком месяце и числах собираются начать рекультивацию, областное правительство не сообщает.