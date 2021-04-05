У девушки на BMW, врезавшейся в дерево в Твери, нет водительских прав

В Твери 19-летняя девушка без прав врезалась в дерево и перевернулась. Пострадали она и 44-летний пассажир. Фото: УГИБДД по Тверской области.

В областном ГИБДД подтвердили информацию, что у 19-летней девушки, которая на полноприводном немецком кроссовере врезалась в дерево, нет водительских прав. ДТП произошло 4 апреля около 16:50 на Рябеевском шоссе в районе дома №17 «а» в Твери. BMW X5 на большой скорости врезалось в дерево и опрокинулось.

Первоначально было известно, что юная тверичанка, сидевшая за рулём, превысила скорость, не справилась с управлением, из-за чего немецкая иномарка влетела в дерево и перевернулась. Затем в УГИБДД по Тверской области придали огласке важную подробность – у девушки не только нет навыков для управления автомобилем, тем более таким мощным, но и отсутствуют водительские права.

Кроме того, и 19-летняя водительница и 44-летний пассажир не были пристёгнуты ремнями безопасности.

У девушки диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, перелом шейки бедра, а также ушиб грудной клетки. Характер травм мужчины не разглашается. Известно лишь, что он в тяжёлом состоянии и без сознания. Судя по фотографии с места происшествия, вся сила удара пришлась на правый бок машины.

Авария произошла на Рябеевском шоссе. Фото: УГИБДД по Тверской области.

Кроме этого, ударом повреждена опора ЛЭП, что привело к временному отключению электричества в новом микрорайоне.

В соцсетях пишут, что в день аварии видели похожий автомобиль, который на скорости 120 км/час нёсся по городу.

Высказывается предположение, что это отец и дочь.

Официальные источники в ГИБДД Тверской области от каких-либо комментариев отказываются.

По последним данным, девушка находится в клинике, за жизнь пассажира уже почти сутки бьются врачи.