В Твери получившие травмы в ДТП водитель и пассажир BMW не были пристёгнуты. Фото: группа в ВК/ПОДСЛУШАНО У ВОДИТЕЛЕЙ. ТВЕРЬ/Никита Севрюговъ.

Дорожное происшествие случилось на Рябеевском шоссе. 20-летняя девушка за рулём BMW X5 не справилась с управлением и врезалась в дерево. Машина опрокинулась. Пострадали водительница и её пассажир, которые не были пристёгнуты ремнями безопасности.

У тверичанки диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и перелом шейки бедра. У мужчины-пассажира диагноз не известен, был без сознания. Оба были доставлены в больницу.