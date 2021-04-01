В Тверской области ФСБ предотвратила теракт сторонника ИГ* на топливно-энергетическом объекте

В Тверской области ФСБ предотвратило теракт приверженца ИГ на топливно-энергетическом объекте. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Как сообщили в Федеральной службе безопасности, 1 апреля силовики предотвратили атаку члена запрещённой в России террористической группировки «Исламское государство» (ИГИЛ)* в Тверской области. Уточняют, что теракт планировался на объекте топливно-энергетического комплекса.

Уточняется, что боевик был уроженцем Центральной Азии, но у него был паспорт гражданина России. У себя дома он организовал лабораторию, чтобы синтезировать взрывчатку. Там он готовил бомбу.

Во время задержания преступник открыл огонь и его застрелили сотрудники правоохранительных органов. Спецоперацию провели сотрудники УФСБ по Тверской области. Никто из сотрудник спецслужб и гражданских не пострадал.

На месте нашли огнестрельное оружие, боеприпасы и готовое самодельное взрывное устройство, а также его компоненты. Возбуждено уголовное дело о подготовке к теракту, идёт следствие и оперативно-розыскные мероприятия.

*«Исламское государство» (ИГИЛ) – запрещённая в России террористическая группировка