В Тверской области ФСБ предотвратила теракт сторонника ИГ* на топливно-энергетическом объекте

В Тверской области ФСБ предотвратило теракт приверженца ИГ на топливно-энергетическом объекте.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Как сообщили в Федеральной службе безопасности, 1 апреля силовики предотвратили атаку члена запрещённой в России террористической группировки «Исламское государство» (ИГИЛ)* в Тверской области. Уточняют, что теракт планировался на объекте топливно-энергетического комплекса.
Уточняется, что боевик был уроженцем Центральной Азии, но у него был паспорт гражданина России. У себя дома он организовал лабораторию, чтобы синтезировать взрывчатку. Там он готовил бомбу.
Во время задержания преступник открыл огонь и его застрелили сотрудники правоохранительных органов. Спецоперацию провели сотрудники УФСБ по Тверской области. Никто из сотрудник спецслужб и гражданских не пострадал.
На месте нашли огнестрельное оружие, боеприпасы и готовое самодельное взрывное устройство, а также его компоненты. Возбуждено уголовное дело о подготовке к теракту, идёт следствие и оперативно-розыскные мероприятия.
*«Исламское государство» (ИГИЛ) – запрещённая в России террористическая группировка