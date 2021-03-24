Ещё четыре двора в Твери отремонтируют по муниципальной программе «Формирование современной городской среды»

Перечень дворовых территорий для будущего включения в программу уже составлен.
Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Четыре двора отремонтируют в этом году в Твери в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды». Напомним, данная программа рассчитана на реализацию с 2018 по 2024 год. В текущем году на совершенствование городской среды областной столицы запланировано потратить 404 млн 916 тыс. 400 рублей из средств муниципального и областного бюджетов.
Деньги, выделенные на программу, тратятся на разные цели. Среди них - благоустройство общественных зон, содержание мест захоронений, ремонт спортивных и детских площадок, озеленение, благоустройство ярмарочных зон и, конечно, благоустройство дворов многоквартирных домов.
В 2021 году подлежащими благоустройству в рамках муниципальной программы были признаны четыре двора. Их адреса:
- проспект Чайковского, дом 1, корпус 1;
- улица Советская, дом 56, корпус 1;
- улица Советская, дом 56, корпус 2;
- улица Крылова, дом 21.
Как благоустраивают дворы
Дворы по данной программе благоустраивают исходя из утверждённого минимального перечня работ. В него входят:
- ремонт дворовых проездов;
- обеспечение освещения дворов;
- установка скамеек, урн для мусора;
- ремонт пешеходных дорожек и тротуаров;
- устройство контейнерных площадок.
При этом в правилах муниципальной программы прописано участие жителей в работах по благоустройству. Их привлекут в качестве разнорабочих на безвозмездной основе.
Если же жители готовы вложиться ещё и финансово, список работ по благоустройству может быть расширен. Во дворе можно будет оборудовать детскую и (или) спортивную площадки, место для парковки авто или провести озеленение. Жителям придётся заплатить не менее 20% от стоимости всех работ.
Когда двор может попасть в программу
Перечень дворовых территорий для будущего включения в программу уже составлен. Актуальный список содержится в Приложении № 3 к Постановлению администрации города Твери № 338 от 22 марта 2021 года. В нём 1442 двора: 489 дворов в Заволжском районе, 167 - в Московском, 266 - в Центральном и 520 дворов в Пролетарском районе.
Чтобы двор из списка принял участие в программе, нужна в первую очередь инициатива жителей. В районную администрацию необходимо обратиться с предложением о благоустройстве дворовой территории в рамках программы и приложить решение жильцов о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома.
Очерёдность попадания двора в программу также будет зависеть от сроков проведения других запланированных на этой территории мероприятий (федеральных, региональных и муниципальных программ строительства, реконструкции или ремонта недвижимости и коммуникаций).
Перечень дворовых территорий для включения в программу на 2022-2024 годы
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Перечень дворовых территорий для включения в программу на 2022-2024 годы. стр.9
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Перечень дворовых территорий для включения в программу на 2022-2024 годы. стр.11
Перечень дворовых территорий для включения в программу на 2022-2024 годы. стр.12
Перечень дворовых территорий для включения в программу на 2022-2024 годы. стр.13
Перечень дворовых территорий для включения в программу на 2022-2024 годы. стр.14
Перечень дворовых территорий для включения в программу на 2022-2024 годы. стр.15
Перечень дворовых территорий для включения в программу на 2022-2024 годы. стр.16
Перечень дворовых территорий для включения в программу на 2022-2024 годы. стр.17
Перечень дворовых территорий для включения в программу на 2022-2024 годы. стр.18
Перечень дворовых территорий для включения в программу на 2022-2024 годы. стр.19
Перечень дворовых территорий для включения в программу на 2022-2024 годы. стр.20
Перечень дворовых территорий для включения в программу на 2022-2024 годы. стр.21
Перечень дворовых территорий для включения в программу на 2022-2024 годы. стр.22
Перечень дворовых территорий для включения в программу на 2022-2024 годы. стр.23
Перечень дворовых территорий для включения в программу на 2022-2024 годы. стр.24
Перечень дворовых территорий для включения в программу на 2022-2024 годы. стр.25
Перечень дворовых территорий для включения в программу на 2022-2024 годы. стр.26
Перечень дворовых территорий для включения в программу на 2022-2024 годы. стр.27