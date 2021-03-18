Досуг в Твери с 18 по 24 марта: Время Великого Баха, крепкий рок, мир стекла, погружение в живопись и Тарантино

В Тверской филармонии сыграют Баха. И не только... Фото: Тверская филармония.
Досуг в Твери с 17 по 24 марта
КОНЦЕРТЫ
Вечная музыка
21 марта 17.00 в Тверской филармонии состоится торжественное открытие XXVIII Международного фестиваля музыки одного из величайших композиторов всех времен И.С. Баха: «Под знаком Великого Баха».
Это одно из самых знаковых и важных событий в жизни филармонии.
В концерте, отурывающим фестиваль, выступит лауреат международных конкурсов, замечательный скрипач Иван Почекин вместе с тверским Губернаторским камерным оркестром «Российская камерата» (дирижер – Андрей Кружков)
В программе: вечная музыка Иоганна Себастьяна Баха - концерт для скрипки с оркестром ля-минор. А также - соната №1 (версия для скрипки с оркестром) Альфреда Шнитке и соната «Дьявольская трель» Джузеппе Тартини.
Стоимость билетов: от 400 до 600 рублей
22 марта в 18.30 XXVIII Международный фестиваль «Под знаком Великого Баха» продолжится выступлением известное любителям классической музыки во многих городах мира Трио имени Хачатуряна. В его составе выступают Армине Григорян (фортепиано), Карэн Шахгалдян (скрипка), Артём Иоанисян (виолончель). Музыкальная критика отмечает виртуозное исполнение, истинную музыкальность и чувство стиля ансамбля.
Трио имени Хачатуряна сыграет в Твери впервые!
В программе: А. Шор. «Трио» И.С. Бах. Чакона из Партиты №2 для скрипки соло А. Дворжак. Трио «Думки» А. Хачатурян. «Адажио» из балета «Спартак».
Стоимость билетов: от 300 до 500 рублей.
Вход — только в масках.
Трио имени Хачатуряна сыграет в Твери впервые. Фото: предоставлено Тверской филармонией.
Кофе с роком
19 марта в клубе BIGBEN в 19:30 начнется концерт старой и для кого-то культовой российской рок-группы «Черный кофе» во главе с Дмитрием Варшавским.
Организаторы пишут:
«Маэстро Варшавский и его коллектив уже 40 лет радует поклонников настоящего тяжелого рока своим творчеством. В концертную программу входят проверенные годами хиты – такие как «Владимирская Русь», «Вольному – воля», «Звездный водоем», «Листья», «Пылает за окном звезда», «Это рок» и мн. др. Помимо этого поклонники услышат песни, написанные Мастером мелодичного хард-рока в последние годы и совершенно новые композиции на стихи Александра Шаганова».
Цена билетов: от 1100 до 1400 рублей.
ВЫСТАВКИ
Попасть в Стекляндию
В Тверском городском музейно-выставочном центре открыта выставка члена Союза Дизайнеров России Елены Буровой «Стекляндия».
В экспозицию войдут работы, созданные в 2020-2021 году, в авторской техники объемного витража. Елена разработала уникальную технику и ее работы не похожи на творчество ни одного художника, работающего по стеклу.
В новой коллекции, созданной специально к данной выставке, есть произведения, проникнутые любимыми темами автора в творчестве это виды города Твери и фантазийных городов, тема весны (цветы, пейзажи) и конечно ангелы.
Цена билетов: от 50 до 80 рублей.
Елена разработала уникальную технику... Фото: ТГМВЦ
«Внешнее. Внутреннее»
Так называется выставка живописи молодой тверской художницы Екатерины Малинкиной в галереи центра современной культуры «Рельсы» на улице Трехсвятской.
В экспозиции собраны работы художницы последних трех лет. Рядом с каждым портретом расположена одна или несколько абстракций-эмоций, как метафора и очередное напоминание о том, что помимо «внешнего» всегда есть скрытое и далеко не всегда понятное нам «внутреннее».
Галерея работает ежедневно с 10:00 до 22:00. Чтобы попасть в нее, надо взять ключ у
администратора.
Вход свободный.
Не забывайте маски.
В центре "Рельсы каждую неделю происходят какие-то интересные события. Фото: Рельсы.
ЛЕКЦИИ
Безумец или гений
24 марта в 19:00 в том же центре «Рельсы» соситотся лекция о живой ленегде американского кино "Квентин Тарантино – безумец или гений".
О нем расскажет Сергей Догаев - тверской стендап-комик, киноман.
В частности, он попытается ответить на вопросы. Какой путь прошёл режиссёр? Что повлияло на его становление? Почему его фильмы и по сей день производят фурор на зрителя?
Записаться - 250 рублей.