Досуг в Твери с 18 по 24 марта: Время Великого Баха, крепкий рок, мир стекла, погружение в живопись и Тарантино

В Тверской филармонии сыграют Баха. И не только... Фото: Тверская филармония.

Досуг в Твери с 17 по 24 марта

КОНЦЕРТЫ

Вечная музыка

21 марта 17.00 в Тверской филармонии состоится торжественное открытие XXVIII Международного фестиваля музыки одного из величайших композиторов всех времен И.С. Баха: «Под знаком Великого Баха».

Это одно из самых знаковых и важных событий в жизни филармонии.

В концерте, отурывающим фестиваль, выступит лауреат международных конкурсов, замечательный скрипач Иван Почекин вместе с тверским Губернаторским камерным оркестром «Российская камерата» (дирижер – Андрей Кружков)

В программе: вечная музыка Иоганна Себастьяна Баха - концерт для скрипки с оркестром ля-минор. А также - соната №1 (версия для скрипки с оркестром) Альфреда Шнитке и соната «Дьявольская трель» Джузеппе Тартини.

Стоимость билетов: от 400 до 600 рублей

22 марта в 18.30 XXVIII Международный фестиваль «Под знаком Великого Баха» продолжится выступлением известное любителям классической музыки во многих городах мира Трио имени Хачатуряна. В его составе выступают Армине Григорян (фортепиано), Карэн Шахгалдян (скрипка), Артём Иоанисян (виолончель). Музыкальная критика отмечает виртуозное исполнение, истинную музыкальность и чувство стиля ансамбля.

Трио имени Хачатуряна сыграет в Твери впервые!

В программе: А. Шор. «Трио» И.С. Бах. Чакона из Партиты №2 для скрипки соло А. Дворжак. Трио «Думки» А. Хачатурян. «Адажио» из балета «Спартак».

Стоимость билетов: от 300 до 500 рублей.

Вход — только в масках.

Трио имени Хачатуряна сыграет в Твери впервые. Фото: предоставлено Тверской филармонией.

Кофе с роком

19 марта в клубе BIGBEN в 19:30 начнется концерт старой и для кого-то культовой российской рок-группы «Черный кофе» во главе с Дмитрием Варшавским.

Организаторы пишут:

«Маэстро Варшавский и его коллектив уже 40 лет радует поклонников настоящего тяжелого рока своим творчеством. В концертную программу входят проверенные годами хиты – такие как «Владимирская Русь», «Вольному – воля», «Звездный водоем», «Листья», «Пылает за окном звезда», «Это рок» и мн. др. Помимо этого поклонники услышат песни, написанные Мастером мелодичного хард-рока в последние годы и совершенно новые композиции на стихи Александра Шаганова».

Цена билетов: от 1100 до 1400 рублей.

ВЫСТАВКИ

Попасть в Стекляндию

В Тверском городском музейно-выставочном центре открыта выставка члена Союза Дизайнеров России Елены Буровой «Стекляндия».

В экспозицию войдут работы, созданные в 2020-2021 году, в авторской техники объемного витража. Елена разработала уникальную технику и ее работы не похожи на творчество ни одного художника, работающего по стеклу.

В новой коллекции, созданной специально к данной выставке, есть произведения, проникнутые любимыми темами автора в творчестве это виды города Твери и фантазийных городов, тема весны (цветы, пейзажи) и конечно ангелы.

Цена билетов: от 50 до 80 рублей.

Елена разработала уникальную технику... Фото: ТГМВЦ

«Внешнее. Внутреннее»

Так называется выставка живописи молодой тверской художницы Екатерины Малинкиной в галереи центра современной культуры «Рельсы» на улице Трехсвятской.

В экспозиции собраны работы художницы последних трех лет. Рядом с каждым портретом расположена одна или несколько абстракций-эмоций, как метафора и очередное напоминание о том, что помимо «внешнего» всегда есть скрытое и далеко не всегда понятное нам «внутреннее».

Галерея работает ежедневно с 10:00 до 22:00. Чтобы попасть в нее, надо взять ключ у

администратора.

Вход свободный.

Не забывайте маски.

В центре "Рельсы каждую неделю происходят какие-то интересные события. Фото: Рельсы.

ЛЕКЦИИ

Безумец или гений

24 марта в 19:00 в том же центре «Рельсы» соситотся лекция о живой ленегде американского кино "Квентин Тарантино – безумец или гений".

О нем расскажет Сергей Догаев - тверской стендап-комик, киноман.

В частности, он попытается ответить на вопросы. Какой путь прошёл режиссёр? Что повлияло на его становление? Почему его фильмы и по сей день производят фурор на зрителя?

Записаться - 250 рублей.