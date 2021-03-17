На каких улицах Твери сделают ямочный ремонт до конца июня 2021 года

Дороги в Твери будут латать на 662 участках. Фото: администрация Твери

На сайте Госзакупок появилось извещение о проведении аукциона на заключение муниципального контракта с подрядчиком по восстановлению изношенных участков асфальта на дорогах Твери. Заказчик — городская администрация, а конкретней — департамент дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта. За работу город предлагает 14 999 293 рубля.

В перечне объектов, где необходимо подлатать ямы, значится 662 участка. В целом работы необходимо провести на площади в 15165 кв. м.

По контракту подрядчик должен справиться до конца июня.

Перечень объектов, где запланированы работы.

БУЛЬВАРЫ:

Гусева

Затверецкий (от улицы Новая Заря до улицы Левобережная)

Затверецкий (от улицы Новая Заря до улицы Шишкова)

Молодежный

Ногина

Профсоюзов

Радищева

Цанова

Шмидта

МОСТЫ:

Восточный мост, в створе ул. Маяковского, через р. Волга

Мосты №№ 1,2,3,4,5,6 через ручей по шоссе Московское

Мост № 7 через ручей «Кобылья лужа» по шоссе Московское

Мост № 8 через ручей «Перемерковский» по шоссе Московское

Мост через реку Волга в створе проезда Волжский и площади Мира

Мост через реку Волга в створе проспекта Тверской и проспекта Комсомольский

Мост через реку Лазурь в створе переулка Смоленский

Мост через реку Тверца в створе улицы Академика Туполева

Мост через реку Тверца в створе улицы Красина

Мост через реку Тьмака в створе бульвара Профсоюзов

Мост через реку Тьмака в створе переулка Свободный

Мост через реку Тьмака в створе улицы 1-я За линией Октябрьской железной дороги

Мост через реку Тьмака в створе улицы Бебеля

Мост через реку Тьмака в створе улицы Брагина

Мост через реку Тьмака в створе улицы Софьи Перовской

Мост через реку Тьмака в створе улицы Спартака

Мост через реку Тьмака во дворе фабрики "Пролетарка" в районе Тверского института экологии и права (проспект Калинина, д. 23)

Мост через реку Тьмака во дворе фабрики "Пролетарка" в районе ткацкого производства (проспект Калинина, д. 13а)

Мост через ручей Исаевский в створе шоссе Бежецкое

Мост через ручей Соминка в створе улицы Благоева

Мост через ручей Соминка в створе улицы Волынская

Мост через ручей Соминка в створе улицы Дачная

Мост через ручей Соминка в створе улицы Скворцова-Степанова

Мост через ручей Хлебный в районе деревни Бобачево

Мост через ручей Бортниковский

Пешеходный мост через реку Тьмака в створе Беляковского переулка

Путепровод на шоссе Москва - Санкт-Петербург, Московское шоссе

Путепровод через Октябрьскую железную дорогу в створе проспекта Волоколамский

Путепровод через Октябрьскую железную дорогу по шоссе Бурашевское

Путепровод на правобережном подходе к Восточному мосту

Путепровод на правобережном подходе к мосту через реку Тверца в створе улицы Красина

НАБЕРЕЖНЫЕ:

Афанасия Никитина

Затверецкая

Иртыша

Краснофлотская

Мигаловская

Пролетарская

Реки Лазурь (от переулка Смоленский до шоссе Московское)

Реки Лазурь (от улицы 15 лет Октября в сторону шоссе Московское)

Реки Тьмака

Степана Разина

ПЕРЕУЛКИ:

1-й в поселке Элеватор

1-й Вагонников

1-й Клубный

1-й Красной Слободы

2-й в поселке Элеватор

2-й Вагонников

2-й Пески

3-й в поселке Элеватор

3-й Вагонников

3-й Красной Слободы

4-й Вагонников

4-й Красной Слободы

4-й Металлистов

4-й Пески

5-й Металлистов

Александровский

Артиллерийский (от ул. Горького в сторону бульвара Шмидта)

Артиллерийский (от шоссе Петербургское до улицы Горького)

Беляковский

Вагжановский

Вагонников

Волынский

Гвардейский

Дурмановский

Зиновия Тальвинского

Казанский

Коннозаводской

Литейный

Лоцманенко

Никитина

Обозный

Огородный

Орловский

Переволоцкий

Перекопский

Садовый

Свободный

Семидворный

Смоленский

Спортивный

Староверский

Студенческий

Татарский

Третьяковский (от моста через реку Тверца в створе улицы Красина до улицы Маяковского)

Третьяковский (от ул. Добролюбова до ул. Белинского)

Трудолюбия

Украинский

Университетский

Шалыгинский

Шевченко

Щеткин-Барановский

ПЛОЩАДИ:

Гагарина

Капошвара

Комсомольская

Конституции СССР

Ленина

Мира

Октябрьская

Победы

Пожарная

Привокзальная

Революции

Речного вокзала

Славы

Святого Благоверного Князя Михаила Тверского

Тверская

Театральная

Терешковой

Подъезды:

К дому №73а по улице Маршала Конева

Подъезд левобережный к мосту через реку Волга в створе проезда Волжский и площади Мира

Подъезд правобережный к Восточному мосту через реку Волга в створе улицы Маяковского

Подъезд правобережный к мосту через реку Тверца в створе улицы Академика Туполева

Подъезд правобережный к мосту через реку Тверца в створе улицы Красина

Подъездная автодорога (Петербургское шоссе, д. 115, корп. 3)

ПРОЕЗДЫ:

1-й Белинского

1-й Волжский

1-й Докучаева

1-й Карпинского

1-й Кольцевой

1-й Красина

1-й Мигаловский

1-й Мичурина

1-й Розы Люксембург

1-й Соминка

1-й Чкалова

2-й Докучаева

2-й Карпинского

2-й Кольцевой

2-й Красина

2-й Мичурина

2-й Нестерова

2-й Розы Люксембург

2-й Серова

2-й Чкалова

3-й Кольцевой

3-й Красина

3-й Седова

3-й Чкалова

4-й Кольцевой

4-й Красина

4-й Чкалова

5-й Кольцевой

5-й Мигаловский

6-й Кольцевой

7-й Кольцевой

8-й Кольцевой

Белинского

Боровой

Внутриквартальный проезд от ул. Хромова до 1-й переулок Вагонников

Межквартальный проезд от бул. Гусева до ул. Левитана

Межквартальный проезд от Октябрьского пр-та до бул. Гусева

Проезд вдоль дома N 20 по Двору Пролетарки до ул. Большевиков

Проезд вдоль домов N 17 по ул. Оснабрюкская и N 14 по ул. Георгиевская

Проезд от Бежецкого шоссе к дому N 90а по ул. Шишкова к территории ФГБУ "Тверская межобластная ветеринарная лаборатория"

Проезд от проспекта Победы до а/к N 9

Проезд в дому №71а по Октябрьскому пр.

Проезд в районе дома №18а в поселке М. Перемерки

Проезд вдоль дома №3 корп. 2 по ул. Т. Ильиной на проспект Победы

Проезд вдоль домов №№ 11, 12, 20 в пос. Власьево

Проезд вдоль домов №№ 15, 16, 17 в пос. Власьево

Проезд вдоль домов №№ 3, 9, 21, 22, 23, 34 в пос. ВласьевоПроезд вдоль домов №№ 7, 10, 11 в пос. Власьево

Проезд вдоль домов № 47, корп. 1, 2 по б-ру Гусева, № 46, № 42 по ул. Левитана

Проезд вдоль домов № 53, корп. 1 - 3 по ул. Орджоникидзе

Проезд вдоль домов № 68, корп. 1, 2 по ул. Можайского

Проезд вдоль домов №№ 82, 84, 86 по пр-ту Победы

Проезд вдоль домов №№ 1, 15, 22 п. Химинститута

Проезд вдоль домов №№ 17 - 21 по бул. Гусева

Проезд вдоль домов NN 18 - 28 п. Химинститута

Проезд вдоль домов NN 2, 4, 6, 7, 10 п. Химинститута

Проезд вдоль домов NN 3, 5 п. Химинститута

Проезд вдоль домов NN 32, 36, 51 п. Химинститута

Проезд вдоль домов NN 36, 38 п. Химинститута

Проезд вдоль домов NN 8, 9, 11, 12 п. Химинститута

Проезд вдоль старой школы N 37 п. Химинститута

Волжский

Дюнный

Зеленый (от улицы Орджоникидзе до путепровода через Октябрьскую железную дорогу)

Проезд к гостинице "Березовая роща" в районе поселка Дачный

Проезд к домам N 49, корп. 6 - 8 по ул. Орджоникидзе

Проезд к дому N 58 (МОУ СОШ N 37) п. Химинститута

Проезд к дому N 65 по ул. Можайского

Проезд к дому N 8а по Вагжановскому переулку

Проезд к захоронению Керамического завода

Проезд к поселку Новое Власьево и к поселку Никифоровское

Кольцевой

Кутузова

Проезд между домами NN 45, 46 п. Химинститута

Проезд между домами N 72 и N 76 по ул. Можайского

Мелиораторов

Новая Заря

Проезд от б-ра Цанова до проезда 1-й Складской (Средний проезд)

Проезд от бульвара Гусева до ул. Можайского вдоль домов NN 61а, 61б, 61в

Проезд от бульвара Ногина к д. 7, д. 9 по улице Карла Маркса

Проезд от дома N 14 на ул. Дружинная до улицы Оснабрюкская

Проезд от дома N 7 ул. Хромова до дома N 17 на ул. П. Савельевой

Проезд от дома N 15 во Дворе Пролетарки до ул. 2-я За линией ОЖД

Проезд от Зеленого проезда до Промышленного проезда

Проезд от Краснофлотской наб. к гребной базе ГБУ ДО "СДЮСШОР по видам гребли имени олимпийской чемпионки Антонины Серединой"

Проезд от межквартального проезда вдоль дома N 30 по ул. Левитана (МОУ СОШ N 45) к дому N 69 по ул. Можайского

Проезд от Московского шоссе до автокооператива N 9

Проезд от Московского шоссе до реки Волга вдоль домов 2, 17, 24, 31, 33 в пос. Власьево

Проезд от Московского шоссе к противотуберкулезному диспансеру

Проезд от Московского шоссе к пр-ту Победы в районе предприятия "Русский свет"

Проезд от от дома N 8 на ул. Хромова до дома N 5 на ул. Седова

Проезд от пересечения переулка 3-й Красной Слободы и улицы 8-я Красной Слободы в сторону реки Волга

Проезд от пересечения переулка Свободный и бульвара Радищева до площади Тверская

Проезд от переулка Смоленский вдоль набережной реки Лазурь в сторону улицы Лидии Базановой

Проезд от переулка Смоленский до набережной реки Лазурь

Проезд от Петербургского шоссе до дома N 50, корп. 1 на Петербургском шоссе

Проезд от Петербургского шоссе до лодочной станции вдоль домов 7а и 9б по Петербургскому шоссе

Проезд от Петербургского шоссе до проходной ДСК

Проезд от Петербургского шоссе до ул. Седова

Проезд от проспекта 50 лет Октября до МОУ СОШ N 41

Проезд от проспекта 50 лет Октября до набережной Мигаловская в районе Полиграфкомбината детской литературы

Проезд от проспекта Калинина в сторону реки Тьмака в районе поворота на улицу Спартака

Проезд от проспекта Октябрьский до улицы Лермонтова

Проезд от проспекта Победы до реки Лазурь в районе площади Капошвара

Проезд от проспекта Победы до улицы Тамары Ильиной

Проезд от пр-та Победы к автогаражному кооперативу "Чайка-25"

Проезд от Свободного пер. вдоль домов №№ 1, 1б, 1в, 1г до моста через реку Тьмака в створе ул. Брагина

Проезд от Старицкого шоссе (ул. Маршала Конева) вдоль водоемов к проспекту 50 лет Октября

Проезд от ул. 2-ая Красина до мкр. "Радужный"

Проезд от ул. Королева вдоль дома №16/1 и №№ 5, 9

Проезд от ул. М. Буденного до пр-д Ремесленный между домами N 5 и N 7 на ул. М. Буденного

Проезд от ул. Освобождения до ул. С. Горобца между д. 152 и д. 174 по ул. Освобождения

Проезд от ул. П. Савельевой д. 33 до МОУ СОШ N 15

Проезд от ул. П. Савельевой до ФОК (ул. П. Савельевой, д. 44, корп. 1)

Проезд от ул. Пржевальского до МДОУ Д/С N 20/1 (ул. Герцена, д. 64)

Проезд от ул. Садовая (пос. Сахарово) вдоль домов NN 21 и 25 до границ города

Проезд от ул. 15 лет Октября до домов NN 70, корп. 2 - 4 по ул. Склизкова

Проезд от ул. Вагжанова дом N 5 до дома N 8 по ул. Вокзальная

Проезд от ул. Королева до дома N 10 по ул. Королева

Проезд от ул. Королева до дома N 49 по Октябрьскому пр-ту

Проезд от ул. Левитана к дому N 9 по ул. Королева

Проезд от ул. Орджоникидзе вдоль домов № 49, корп. 1 - 5 до ул. Склизкова

Проезд от ул. Орджоникидзе до жилого дома N 70, корп. 4 по ул. Склизкова

Проезд от улицы Склизкова до проспекта Победы вдоль дома №74

Проезд от улицы Борихино поле вдоль ж/д ветки до таможенного терминала

Проезд от улицы 1-я За линией Октябрьской железной дороги до улицы Восстания

Проезд от улицы Академика Туполева в сторону дороги на деревню Старая Константиновка

Проезд от улицы Академика Туполева через деревню Старая Константиновка до поселка 1 Мая

Проезд от улицы Борзовская через поселок 1 Мая до границы города

Проезд от улицы Вологодская до проезда 3-й Южный

От улицы Вологодская до улицы Летное поле

От улицы Дачная до дороги на подстанцию в районе улицы Георгия Димитрова

От улицы Завидова до дома N 47/102 по улице Коминтерна (вдоль домов №49а,б по ул. Коминтерна и дома №3 по улице Завидова)

От улицы Зинаиды Коноплянниковой к реке Тверца в районе моста через реку Тверца в створе улицы Красина

От улицы Индустриальная в районе площади Гагарина

От улицы Индустриальная до деревни Новая Константиновка

От улицы Лидии Базановой до реки Лазурь в районе академии ПВО

От улицы Маршала Буденного до улицы Кирова

От улицы Маршала Василевского до выставочного комплекса в поселке Сахаров

От улицы Пржевальского до улицы Академика Туполева

От улицы Седова в сторону поликлиники МУЗ "Городская детская больница N 3" (улица Артюхиной, д. 13 корп. 2)

От улицы Советская до улицы Рыбацкая

От улицы Совхозной между домами NN 55 и 57 по ул. Седова

От улицы Хромова до улицы 1-я Вагонников

От улицы Чернышевского до улицы Староворобьевская

От шоссе Бурашевское до улицы Левитана мимо Родильного дома N 1 (улица Можайского, д. 64)

От шоссе Московское до лицея N 40 в деревне Большие Перемерки

От шоссе Московское до садоводческих товариществ в поселке Химинститута

От шоссе Московское до улицы Центральная в поселке Элеватор

От шоссе Московское до ЦРБ в поселке Химинститута

От шоссе Петербургское к кладбищу в районе деревни Николо-Малица

От шоссе Петербургское перед Областной больницей

От шоссе Сахаровское до поселка 2-е Городское торфопредприятие

От шоссе Старицкое до проспекта 50 лет Октября

Проезд к СНТ "Светлый"

Проезд от улицы Дружинной до дома №12 на улице Георгиевская

Проезд от улицы И. Касьянова до дома №12 на улице Георгиевская

Проезд от дома №2 до дома №18 по улице Заречная

Проезд между домами №№ 4а, 6а по проспекту 50 лет Октября

Проезд в районе дома N 43 на проспекте 50 лет Октября

Проезд от улицы П. Савельевой до дома №1а на улице Фрунзе

Проезд вдоль дома № 5 по улице Королева

Проезд от 1-го переулка Вагонников до угла дома № 52 корпус 2 по улице Паши Савельевой

Проезд от вдоль дома № 31 (Тверской почтамт) по улице Советской

Проезд в районе домов №№ 97, 99 на улице Коминтерна

Проезд от ул. Борихино поле до дома №2 по Старицкому шоссе

Парковый

Патона

Переволоцкий

Промышленный

Ремесленный

Стеклопластик

Торговый

Тургенева

У храма Трех Исповедников

Швейников

Эрнста Тельмана

ПРОСПЕКТЫ:

50 лет Октября

Волоколамский

Калинина

Комсомольский

Ленина

Октябрьский

Победы

Тверской

Чайковского

УЛИЦЫ:

15 лет Октября

1-й Головинский вал

1-я Александра Невского

1-я Вагонников

1-я За линией Октябрьской железной дороги

1-я Металлистов

1-я Новозаводская

1-я Республиканская

1-я Садовая

Силикатная

1-я Соляная

1-я Суворова

1-я Трусова

26 Июня

2-я Александра Невского

2-я Беговая

2-я Вагонников

2-я Волоколамская

2-я Грибоедова

2-я За линией Октябрьской железной дороги

2-я Звеньевая

2-я Красина

2-я Красной Слободы

2-я Куклиновка

2-я Лукина

2-я Металлистов

2-я Мичурина

2-я Новозаводская

2-я Осипенко

2-я Плеханова

2-я Пухальского

2-я Серова

2-я Силикатная

2-я Соревнования

2-я Суворова

3-я Вагонников

3-я Волоколамская

3-я Интернациональная

3-я Пролетарская

3-я Путейская

3-я Силикатная

4-я Беговая

4-я Волоколамская

4-я Красной Слободы

4-я Путейская

6-я Пролетарская

Авангардная

Адмирала Ушакова

Академика Каргина

Академика Туполева

Академическая

Александра Завидова

Александра Матросова

Александра Попова

Александра Ульянова

Алексея Томского

Анатолия Маслова

Андрея Дементьева

Анучина

Арсения Степанова

Артема

Артюхиной

Архитекторов

Бакунина

Барминовская

Баррикадная

Бассейная

Батинская

Бебеля

Белинского

Благоева (от набережной Афанасия Никитина до улицы Горького)

Благоева (от улицы Горького до улицы Красина)

Благоева (от ул. Красина до моста через ручей Соминка в створе ул. Благоева)

Богданова

Богородицерождественская от улицы Исаевская Слобода вдоль домов 27, 31

Большая Зуевская

Большевиков

Бориса Полевого

Борихино поле

Бочкина

Брагина

Бригадная

Буровая

Вагжанова (от переулка Смоленский до поворота на Восточный мост)

Вагжанова (от площади Гагарина до поворота на Восточный мост)

Веры Бонч-Бруевич

Веселова

Виноградова

Воздушная

Вокзальная

Вологодская

Волынская

Вольного Новгорода

Воровского

Восстания

Восточная

Восточная в поселке Элеватор

Гайдара

Гвардейская

Георгиевская

Георгия Димитрова

Герцена

Голландская

Головинский вал

Гончаровой

Горького (от переулка Артиллерийский до улицы Благоева)

Горького (от ул. Благоева до площади Речного вокзала)

Грибоедова

Громова

Дарвина

Дачная

Деревцова

Дивизионная

Дмитрия Донского

Добролюбова

Докучаева

Дорожников

Достоевского

Дружинная

Дубаковская

Евгения Пичуг

Екатерины Бакуниной

Екатерины Фарафоновой

Ерофеева

Ефимова

Железнодорожников

Желябова

Жигарева

Жореса

Загородная

Звеньевая

Зинаиды Коноплянниковой

Зинаиды Тимофеевой

Зои Космодемьянской

Ивана Седых

Ильи Касьянова

Индустриальная

Ипподромная (в границах от Волоколамского пр-та до ул. 15 лет Октября)

Ипподромная (в границах от ул. Попова до Волоколамского проспекта)

Кайкова

Калошинская

Карбышева

Карла Либкнехта

Карла Маркса

Карпинского

Кирова

Кирьянова

Киселевская

Кольцевая

Комарова

Коминтерна

Коммуны (деревня Красное Знамя)

Конечная

Константина Заслонова

Коняевская

Коробкова

Улица Королева

Короленко

Котовского

Крайняя

Красина (от улицы Благоева до улицы Зинаиды Коноплянниковой)

Красина (от улицы Благоева до улицы Скворцова-Степанова)

Красные Горки

Кржижановского

Кривичская

Кривоноса

Кропоткина

Крылова

Куйбышева

Кутузова

Лазо

Левитана

Лермонтова

Летная

Летное поле

Лидии Базановой

Лизы Чайкиной

Линейная (от ул. Конечная до ул. Луговая)

Линейная (от ул. Луговая до шоссе Бурашевское)

Линейная (от шоссе Бурашевское до ул. Левитана)

Ломоносова

Луговая

Лукина

Луначарского

Льва Толстого

Макарова

Малая Самара

Малая Тверская

Марата

Марии Смирновой

Марины Расковой

Маршала Буденного

Маршала Василевского

Маршала Захарова

Маршала Конева

Машинистов

Маяковского

Медниковская

Менделеева

Мирная

Михаила Румянцева

Мичурина

Можайского

Московская

Мусоргского

Нахимова

Неготинская

Нефтяников

Никитина

Новая

Новая Заря (от переулка Третьяковский до бульвара Затверецкий)

Новая Заря (от переулка Третьяковский до набережной реки Волга)

Новгородская

Новикова

Новоторжская

Новочеркасская

Оборонная

Овощная

Односторонняя

Озерная

Орджоникидзе

Освобождения

Осипенко

Оснабрюкская

Павлика Морозова

Павлова

Парковая (поселок Сахарово)

Парниковая

Паши Савельевой

Первитинская

Писарева

Планерная

Пленкина

Плеханова

Улица Поселковая

Пржевальского

Пригородная

Продольная

Производственная

Прошина

Псковская

Пугачева

Пушкинская

Революционная

Резинстроя

Ржевская

Рихарда Зорге

Роговик

Розы Люксембург

Ротмистрова

Рубеж

Рыбацкая

Садовая (поселок Сахарово)

Салтыкова-Щедрина

Светлая

Светогоровская

Севастьянова

Северная

Седова

Сергея Тюленина

Сердюковская

Серебряковская пристань

Серебряная

Серова

Сибирская

Симеоновская

Сквозная

Скворцова-Степанова

Складская

Склизкова

Советская

Совхозная

Соколовская

Соминка (от улицы Соревнования до улицы Хрустальная)

Соревнования

Софьи Перовской

Спартака

Стадионная

Старобежецкая

Староворобьевская

Стартовая

Стахановская

Стрежневая

Строителей

Тамары Ильиной

Твериводицкая

Театралов

Тепляковская

Терещенко

Ткача

Тракторная

Трехсвятская

Троицкая

Тургенева

Учебная

Учительская

Фадеева

Фрунзе

Фурманова

Халтурина

Химиков

Хромова

Хрустальная

Хрустальная - ул. Заречная

Цветочная

Центральная в поселке Элеватор

Циммервальдская

Циолковского

Чебышева

Челюскинцев

Черкасская

Чернышевского

Чехова

Чкалова

Чудова

Шевченко

Шишкова (от переулка Третьяковский до моста через ручей Исаевский в створе шоссе

Бежецкое)

Шишкова (от переулка Третьяковский до улицы Академика Туполева)

Школьная (поселок Сахарово)

Щорса

Эрнста Тельмана

Южная

Ярославская

ШОССЕ:

Бежецкое

Бурашевское

Волоколамское

Московское

Петербургское

Рябеевское

Сахаровское

Старицкое

ДРУГИЕ ТЕРРИТОРИИ:

Вдоль деревни Борихино

Вдоль деревни Старая Константиновка

Вдоль поселка 2-е Городское торфопредприятие

Вдоль поселка Литвинки

Двор Пролетарки

Дорога от Бежецкого шоссе до АБЗ

Пешеходная дорога вдоль средней школы №7

Пешеходная дорога вдоль средней школы №45

Пешеходная дорога вдоль гимназии №44

Пешеходная дорога вдоль домов N 45, корп. 1 - 4 и N 43, корп. 7 по Зеленому пр-ду

Подходы к путепроводу через Октябрьскую железную дорогу на шоссе Петербургское ("Горбатый мост")

Территория разворотного кольца, расположенного около Центрального рынка

Тупик Зеленый