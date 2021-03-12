Главный режиссер Тверского ТЮЗа выступал на сцене один: 12 марта состоялась премьера нового спектакля

В Тверском ТЮЗе главреж Иван Пачин представил моноспектакль «Умеешь ли ты свистеть, Йоханна?» по Ульфу Старку. Фото: Степан КАМЕНЕВ

Несмотря на название, никакая Йоханна на сцене не появляется, а лишь упоминается: «Умеешь ли ты свистеть, Йоханна?» – это название песни. Да и никто, кроме режиссера и актера Иван Пачина на сцену не выходит. Однако новый главреж ТЮЗа, используя свое мастерство, представляет в лицах инсценировку шведского писателя Ульфа Старка, рассказывающую о сложных темах доступным языком. Ведь возрастной рейтинг – «6+».

Сюжет вращается вокруг темы – кто такой дедушка? Как он должен себя вести? И каждый присутствующий на сдаче премьерного спектакля, надо полагать, задавался тем же вопросом… Герои истории – семилетние мальчики Берра и Ульф. Они дружат и однажды решают найти для Берры… дедушку. Ведь у Ульфа уже есть дедушка, который любит заливное из свиных ножек, пьет кофе и любит удить рыбу.

Иван Пачин, используя приемы искусства театра кукол, представляет нам двух главных героев и дедушку Нильса, находящегося в доме престарелых. Постепенно, шаг за шагом зрительный зал втягивался в представление, которое существует на стыке жанров.

В первом интервью, которое Иван Сергеевич дал «КП»-Тверь», он строго обозначил, что «актер – это тот, кто может держать внимание аудитории хотя бы минуту». В случае с моноспектаклем «Умеешь ли ты свистеть, Йоханна?» Иван Пачин переключает зрительское внимание с себя на предметы изображающие людей, предметы интерьера и т.д. И видно, что исполнитель получает кайф от работы – его настроением, энергетикой заражается каждый. И вот уже в твоих глазах стул с одеждой не стул, а действительно пожилой одинокий человек, которого хочется пожалеть…

Иногда актер выходит из образа на сцене и добавляет шутки, украшающие постановку:

– Молчат они пять минут реального времени, а не сценического, условного, – уточняет Иван Пачин.

Или, когда выкатывает подставку на колесиках, комментирует:

– Только такие кресла бывают в домах престарелых.

Поневоле напоминало: «Ага, мы в театре, смотрим спектакль». Что помогало выдохнуть и потом вновь погрузиться в действо.

Иван Сергеевич вовлекает зрителей в удивительную игру. Фото: Степан КАМЕНЕВ

Эмоции пришедших на предпоказ сценического произведения «Умеешь ли ты свистеть, Йоханна?», подчинялись работавшему на сцене, как пластилин. Хотя в зале было много коллег Ивана Пачина, актеров труппы ТЮЗа, как и всегда бывает на сдачах, чувствовалось, что над шутками смеются искренне. Действие наполнено и трогательными моментами, когда публика начинала всхлипывать и украдкой утирать слезу.

Повесть «Умеешь ли ты свистеть, Йоханна?» написана в 2005 году, но не теряет своей актуальности. Ни в целом, ни в деталях. В личной беседе новый главреж Тверского театра юного зрителя констатировал, что считает себя режиссером семейных спектаклей. Тех, которые будет интересно посмотреть и аудитории старше шести лет, и их мамам и папам.

– Мне хочется, чтобы в Твери шли спектакли, которые поднимают сложные для детей темы и вопросы. Это важно. Детские спектакли должны говорить и о смерти, и о религии, и о взаимоотношениях отцов и детей… – констатирует актер и режиссер Иван Пачин.

И произведение Ульфа Старка будто идеальная иллюстрация такого подхода к детской литературе – сложно, многогранно, но в тоже время все кристально ясно.

С 2012 года Иван Пачин начал создавать постановки в разных городах России, много ездил по стране. Он не боится слова «провинция», ему интересно работать с теми, кто любит театр, кто открыт новым веяниям. Моноспектакль, который был представлен до этого на небольших площадках, стал своеобразной заявкой на победу.

«Умеешь ли ты свистеть, Йоханна?» – детище Иван Пачина, он долго работал над ним и решил в Твери сыграть эту вещь как своего рода самопрезентацию. Никому из других артистов труппы играть не предлагали.

12 марта лично мне стало окончательно понятно, что энергетика режиссера (уже ставившего в ТЮЗе в Твери два спектакля – «Вафельное сердце» (2019) и «Вратарь и море» (2020) захлестывает, это тот человек, кто может высоко поднять планку работы театра. С 2005 года у ТЮЗа вновь появился худрук. Да еще и играющий!

И на 13, и на 14 и на 20 марта билеты на премьерный моноспектакль «Умеешь ли ты свистеть, Йоханна?» (6+) на сайте Тверского ТЮЗа еще есть.