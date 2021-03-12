На 30-м конкурсе «Учитель и воспитатель года» в Твери чествовали победителей 2021 года и лучших педагогов всех прошлых лет

Победители конкурса: учитель года - 2021 Екатерина Христенко (слева) и воспитатель года - 2021 Анастасия Крыжова. Фото: Виктория ТУШКОВА

Конкурс «Учитель и воспитатель года - 2021» в Твери стал особенным. Это был юбилейный, 30-й муниципальный конкурс, который прошёл в областной столице.

В финале педагогического состязания, состоявшемся 12 марта, на сцену Дворца творчества детей и молодёжи вышли победители предыдущих лет. Не все – кто смог присутствовать.

Победители конкурсов разных лет собрались на одной сцене. Фото: Виктория ТУШКОВА

Была и победительница самого первого конкурса – лучший учитель 1991 года Ольга Базанова. В 91-м Ольга Юрьевна преподавала биологию в школе №47, а сейчас она работает замдиректора ДДМа. Зрители и конкурсанты встретили её аплодисментами.

Победительница самого первого конкурса – лучший учитель 1991 года Ольга Базанова (крайняя слева). Фото: Виктория ТУШКОВА

Отличало нынешний конкурс и ещё кое-что. Было малолюдно, в зале только взрослые: ни школьников, ни дошколят, которые обычно приходят поддержать любимого педагога. Все в масках (ну, почти все) и рассадка строго через одно кресло. Кстати, именно коронавирус стал одной из самых главных тем в выступлениях учителей. Оно и понятно: в памяти ещё жива дистанционка, а ежедневные измерения температуры и другие ограничения и вовсе пока никуда не делись. Но сейчас педагоги над этим уже шутят.

Коронавирус стал одной из самых главных тем в выступлениях учителей. Фото: Виктория ТУШКОВА

Однако темой последнего творческого состязания на сцене ДДМ стала вовсе не пандемия. Юбилейный для тверского «Учителя года» год совпал с ещё одной датой - 60-летием полёта человека в космос. Лейтмотивом вечера стали космос, звёзды, новые планеты, в общем - открытие новых миров. Отличная аллегория для труда педагога, кстати.

Педагоги в образах исследователей новых планет. Фото: Виктория ТУШКОВА

Отстрелявшись с творческими номерами, финалисты, которых было восемь (четыре учители и четыре воспитателя) выстроились для награждения. Традиционно в финале отметили не только победителей, но и призёров.

Учителем года – 2021 стала учитель биологии школы №46 Екатерина Христенко. Теперь ей предстоит представлять Тверь на региональном этапе конкурса.

Учитель года – 2021 Екатерина Христенко. Фото: Виктория ТУШКОВА

Призёрами конкурса «Учитель года - 2021» стали: учитель математики Центра образования имени Александра Атрощанка Роман Николаев, учитель английского языка средней школы №17 Лилия Серговская, и учитель математики средней школы №52 Анастасия Белоросова.

Воспитателем года – 2021 назвали воспитателя детского сада № 159 Анастасию Крыжову. Она тоже пройдёт в следующий региональный этап педагогического конкурса.

Воспитатель года – 2021 Анастасия Крыжова. Фото: Виктория ТУШКОВА

А призёрами объявили воспитателя детского сада № 162 Марию Зуйкову, воспитателя детского сада №14 Сабину Ганиеву и инструктора по физической культуре дошкольного отделения школы № 47 Юлию Торчагину.

В качестве финансового бонуса победителям «Учителя и воспитателя 2021 года» добавят 50% к окладу. Такую надбавку они будут получать ровно год. А всем призёрам положено 30% от оклада сверху, что тоже приятно.

Ну а «КП»-Тверь» традиционно наградила победителей народного голосования, состоявшегося на нашем сайте. Мы вручили педагогам дипломы, приятные и полезные подарки и, конечно, цветы от нашего партнёра, магазина «СвеЖак».

Учитель года по версии наших читателей Анастасия Белоросова (справа) и воспитатель года по версии наших читателей Юлия Киселёва (слева). Фото: Виктория ТУШКОВА

Учителем года по версии читателей «КП»-Тверь» стала одна из призёров – Анастасия Белоросова, молодой и талантливый педагог, чей девиз – «Сердце отдаю детям». А воспитателем года – улыбчивая и энергичная воспитатель детского сада №157 Юлия Киселёва, которая участвовала в конкурсе, но не вышла в финал.

Кстати, Юлия Киселёва набрала просто невероятное количество голосов – 11179! «КП»-Тверь» поинтересовалась, как ей это удалось.

- За меня голосовали едва ли не по всей России – в Челябинске, Новороссийске, других городах. А ещё во Франции и Германии! – удивила Юлия. – Это родственники и родители моих бывших и настоящих воспитанников. Они организовали группы в соцсетях в мою поддержку! Я не отслеживала ход голосования по семейным причинам, но мне вдруг начали звонить и кричать: «Ура, победа!». Это было здорово и неожиданно!

«КП»-Тверь» поздравляет всех участников конкурса «Учитель и Воспитатель года - 2021» и желает им здоровья и творческой энергии!