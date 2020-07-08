Магазин «СвеЖак» в Твери: Цветы на все случаи жизни!

Вы верите, что розы могут стоять в вазе и радовать вашего любимого человека неделю и даже больше? А те, кто хоть раз покупал их в тверском магазине с говорящим названием «СвеЖак», знают на собственном опыте. Более того, приходят в этот магазин с красивой и гостеприимной хозяйкой Людмилой Ивановой специально для того, чтобы порадовать свою половинку.

- Кто только у нас не бывает: и юные студенты, которые, чтобы загладить вину перед девушкой, берут наши розы, и солидные мужчины, которые выбирают роскошные букеты, и пожилые джентльмены, что стабильно покупают самые красивые цветы своей половинке, с которой прожили всю жизнь. И всех этих мужчин объединяет один секрет – они знают, что наши цветы стоят долго. А раз не вянут, значит, девушки верят, что их любят. Хотя, конечно, это лишь приятный бонус, - улыбается Людмила и собирает при мне новый букет. На этот раз в нем будут розы и жасмин…

Кстати, букеты Людмилы исполняют желания и возвращают любовь. Тверичанка Юлия Зеленина на счастье взяла один из них на программу "Модный приговор", куда поехала рассказать о том, что муж приглядел другую. В преображенную с маэстро Александром Васильевым девушку, да еще и с роскошными цветами муж влюбился с новой силой. С тех пор у них все хорошо.

Как вам розы? По-моему, роскошны!Фото: Ирина СЕРГЕЕВА

РОЗ МНОГО НЕ БЫВАЕТ

Магазин «СвеЖак» в Твери найти очень легко. Он расположен на проспекте Победы, д. 41. Не пропустить. А стоит войти в здание, как вы разу оказываетесь в море благоуханной красоты. Каждый день здесь представлено более 15 сортов роз. Роза – это основной цветок магазина. Почему? Потому что проверенный и красивый. А еще они местные, а значит, стоят недорого.

И если мужчины, как показывает опыт флористов, предпочитают дарить классику – красные розы, то девушки более искусны. Если вы любите цветы насыщенно-розового цвета, то можно взять розы сорта Резиваль. Восхитительны пионовидные розы, получившие свое название потому, что раскрываются как пионы. Не менее прекрасны по запаху и внешнему виду - Ред Баблс, Мисти Баблс, Мадам Бомбастик… А мелкие кустовые розы сорта Пинк Эссенс обладают настолько сильным и нежным ароматом, что ими будет пахнуть вся квартира.

В магазине до 15 сортов роз каждый деньФото: Ирина СЕРГЕЕВА

Кстати, у самой Людмилы любимого сорта нет.

- В каждом растении – своя прелесть. Поэтому я рада любому цветку, даже ромашке. Главное, чтобы он был свежий.

И в «СвеЖаке» именно так. Цветы сюда завозят два раза в неделю. Так же быстро и разбирают. А потому Людмила гарантирует: «Наши розы вас будут радовать долго!».

Важно и то, что здесь можно проконсультироваться с флористом. Хотите миниатюрный букет на свадьбу? Нет проблем – через 10 минут вам предложат несколько вариантов, а еще через несколько минут букет мечты будет у вас в руках.

Или, может быть, вы хотите удивить свою строгую начальницу? Огромный букет из пионовидных роз заставит ее ахнуть и замереть от восхищения. Это вам Людмила обещает.

Свежие цветы привозят в магазин два раза в неделюФото: Ирина СЕРГЕЕВА

МОДНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ

Кстати, есть в «СвеЖаке» и свои хитрости, и секреты. Каждый сезон букеты получаются разными, в зависимости от того, что цветет за окном.

- Покупателям от этого только лучше: и букет в два раза пышнее, и цена на него гораздо ниже. Зелень сейчас очень популярна, да и розы ей сложно испортить. А вот красоту подчеркнуть как раз получается. Только что отцвели жасмин и люпины, но им на смену приходят ромашка полевая, колокольчики и васильки. И букеты с этими цветами не менее хороши.

Каждую композицию здесь делают как для себя, с душой. И люди это чувствуют. Поэтому и приходят сюда снова и снова. Ну, а скидки, которые в «СвеЖаке» - обычное дело, лишь подчеркивают лояльность магазина и его расположение к покупателям. Тем более постоянным.

В магазине "СвеЖак" собирают и такое роскошные букеты!Фото: Ирина СЕРГЕЕВА

МИШКИ, СЕРДЕЧКИ И КОРОБОЧКИ

Розница. Опт. Букеты. Корзины. Искусственные цветы.... Это все возможности магазина «СвеЖак». Впрочем, не только...

Подчеркнуть красоту букета и ваше расположение к тому, кому вы его решили подарить, помогут и приятные дополнения.

В «СвеЖаке» помимо цветов можно приобрести мягкие игрушки разного размера и цвета. А к ним – сувенирные коробочки в виде сердечек и сундучков. Что только подчеркнет особое отношение к вашему любимому человеку.

Магазин "СвеЖак", Тверь, проспект Победы, 41.

График работы - 24/7, круглосуточно. Есть доставка.

Тел.: 8-904-027-2222, 8-915-713-5623, 8-999-780-1350.

Есть в магазине и игрушки. И маленькие...Фото: Ирина СЕРГЕЕВА

...и игрушки побольшеФото: Ирина СЕРГЕЕВА

И такие вотФото: Ирина СЕРГЕЕВА

А также милые коробки и шкатулкиФото: Ирина СЕРГЕЕВА