Что можно и чего нельзя делать в зонах газораспределительных сетей

Охранная зона газораспределительной сети

В целях обеспечения сохранности газораспределительной сети Правилами охраны газораспределительных сетей, утверждённых постановлением Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. № 878 установлены охранные зоны.

Охранная зона газораспределительной сети - это территория с особыми условиями использования, устанавливаемая вдоль трасс газопроводов и вокруг других объектов газораспределительной сети в целях обеспечения нормальных условий ее эксплуатации и исключения возможности ее повреждения.

Трассы подземных газопроводов обозначаются опознавательными знаками: в полевых условиях железобетонными столбиками, в населенных пунктах знаки наносятся на постоянные ориентиры (здания, сооружения).

Для газораспределительных сетей устанавливаются следующие охранные зоны:

- вдоль трасс наружных газопроводов - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода;

- вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров - с противоположной стороны;

- вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов - в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов. Для газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона не регламентируется;

- вдоль подводных переходов газопроводов через судоходные и сплавные реки, озера, водохранилища, каналы - в виде участка водного пространства от водной поверхности до дна, заключенного между параллельными плоскостями, отстоящими на 100 м с каждой стороны газопровода;

- вдоль трасс межпоселковых газопроводов, проходящих по лесам и древесно-кустарниковой растительности, - в виде просек шириной 6 метров, по 3 метра с каждой стороны газопровода.

Отсчет расстояний при определении охранных зон газопроводов производится от оси газопровода - для однониточных газопроводов и от осей крайних ниток газопроводов - для многониточных.

На земельных участках, входящих в охранные зоны физическим и юридическим лицам запрещается:

а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения;

б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;

в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений;

г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей;

д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;

е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей;

ж) разводить огонь и размещать источники огня;

з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра;

и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики;

к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них;

л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

Работы, не попадающие под ограничения и не связанные с нарушением земельного горизонта и обработкой почвы на глубину более 0,3 метра, производятся собственниками, владельцами или пользователями земельных участков в охранной зоне газораспределительной сети при условии предварительного письменного уведомления эксплуатационной организации не менее чем за 3 рабочих дня до начала работ.

Хозяйственная деятельность в охранных зонах газораспределительных сетей, не предусмотренная Правилами, при которой производится нарушение поверхности земельного участка и обработка почвы на глубину более 0,3 метра, осуществляется на основании письменного разрешения эксплуатационной организации. Перед работами в охранной зоне газораспределительной сети, необходимо не менее чем за 3 рабочих дня до начала работ пригласить представителя эксплуатационной организации газораспределительной сети на место производства работ.

Наиболее часто встречающееся нарушение Правил - несанкционированное производство земляных работ в охранной зоне газораспределительной сети с использованием строительной техники и буровых машин.

Для предупреждения нежелательных последствий при производстве строительно-монтажных и других работ в зоне прохождения газораспределительной сети необходимо обращаться в АО «Газпром газораспределение Тверь». Информацию можно получить по адресу: г. Тверь, ул. Фрунзе, д.5. В районах Тверской области – в филиалах АО «Газпром газораспределение Тверь» по месту жительства.

При оформлении сделок с земельными участками, в случае отсутствия в ЕГРН записи об охранной зоне, предлагаем обращать внимание и уточнять у правообладателя информацию о наличии на участке или под ним сооружений газораспределительной сети.

Юридические и физические лица, проводящие несанкционированные работы в охранных зонах газораспределительной сети несут ответственность в соответствии с законодательством РФ.

АО «Газпром газораспределение Тверь»