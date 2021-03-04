Коронавирус в Твери, последние новости на 4 марта 2021: 51 000 привитых от COVID-19 и спасение беременной со 100-процентным поражением легких

Фото с врачами «на память» перед выпиской. Фото: VK.com/областная клиническая больница Тверь

Последние новости о коронавирусе в Твери на утро 4 марта 2021 года.

Всего с начала пандемии в регионе выявили 34 145 случаев заражения COVID-19 (+137 за сутки).

Выздоровели 31548 человек (+182 за последние сутки).

Изолировано 1962 больных (-53).

Умерли 635 человек (+8 за сутки).

Больше всего случаев заражения коронавирусом на протяжении всей пандемии регистрируется в Твери. На 4 марта в областной столице выявлено 10914 заболевших (+63 случаев за последние сутки).

Кроме Твери, также в лидерах по распространению COVID-19:

Конаковский район – 2352 (+14);

Вышневолоцкий городской округ – 1910 (+2);

Ржев – 1870 (+6);

Торжок – 1502 (+1);

Кимры – 1430 (+6);

Калининский район – 1423 (+5).

Графика: Яндекс

По данным оперштаба, прививку от коронавируса сделали уже 51 646 человек. На них ушло 92,4% от общего количества вакцины, которая есть в регионе. За минувшие сутки прививку сделали 1184 человека.

В федеральный регистр внесена информация о 47 222 привившихся. Более половины вакцинированных - люди старше 60 лет. В отдаленных населенных пунктах прививку делают выездные бригады.

Напомним, в Верхневолжье развернуто 38 пунктов вакцинации, работают выездные прививочные бригады.

Записаться на вакцинацию можно на портале «Госуслуги», через региональную медицинскую информационную систему, по единому номеру 122, а также по телефонным номерам прививочных пунктов.

Медики Тверской областной больницы спасли беременную пациентку со 100-процентным поражением легких. Сейчас женщину уже выписали долечиваться домой, а за новорожденным малышом пока наблюдают в перинатальном центре.

Как поясняют в больнице, беременная пациентка поступила в стационар с тяжелом состоянии, ей экстренно сделали кесарево. На свет появился мальчик.

21 день новоиспеченная мама в тяжелейшем состоянии провела на аппарате искусственной вентиляции легких и 14 суток - на аппарате ЭКМО - экстракорпоральной мембранной оксигенации. Это инвазивный метод насыщения крови кислородом при развитии тяжелой острой дыхательной недостаточности.

- Благодаря слаженной командной работе врачей-реаниматологов ОКБ, среднего медицинского персонала и работников ОКПЦ (перинатального центра - Ред.) удалось спасти пациентку, - сообщает областная больница на своей официальной страничке в соцсети. - Мы желаем ей и малышу здоровья.

Женщина уже восстанавливает силы дома. А ее малыш пока находится под наблюдением медиков Областного перинатального центра.

Графика: ПТО

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