Бомбоубежища сейчас рассчитаны не на спасение от ядерного удара, а от техногенной катастрофы

На Тверском вагоностроительном заводе шесть убежищ, где можно пережить техногенную катастрофу. Фото: Степан КАМЕНЕВ

Это бомбоубежище построено на территории вагоностроительного завода в 1982 году. Всего на предприятии шесть убежищ, которые вмещают около пяти тысяч человек – одна среднесуточная смена завода. Когда-то, в 80-х, такие бункеры строили для того, чтобы спасаться от ракетного удара. Теперь же их предназначение изменилось – укрыться на два дня от техногенной аварии.

В убежище № 15, куда мы попали с сотрудниками МЧС и представителями завода, одновременно помещается до 1,5 тысяч человек. Защитное помещение встроено в здание. В обязанности завода входит поддерживать его в рабочем состоянии. За этим убежищем закреплено 28 работников, которые в случае угрозы ЧП за 12 часов могут проверить все системы и привести укрытие в готовность номер один.

– Убежище – это защитное сооружение для временного укрытия работников вагонзавода от современных поражающих факторов. Основные – радиация или химические вещества в в