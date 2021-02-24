Коронавирус в Твери, последние новости на 24 февраля 2021: 8200 доз вакцины от COVID-19 и снегопад

Статистика по коронавирусу в Тверской области обновляется каждые сутки.

Последние новости о коронавирусе в Твери на утро 24 февраля 2021 года.

Всего с начала пандемии в регионе выявили 32 994 случая заражения COVID-19 (+150 за сутки).

Выздоровели 39 046 человек (+201 за последние сутки).

Изолирован 2341 больной (-51).

Умерли 607 человек (6 за сутки).

Лабораторных тестов сделано 580 285 (+1460 за сутки).

Прививку сделали 43686 граждан, (+230 за сутки).

Больше всего новых случаев инфицирования на протяжении всей пандемии регистрируется в Твери. На 24 февраля в областной столице выявлено 10443 заболевших (+59 случаев за последние сутки).

Кроме Твери, также в лидерах по распространению COVID-19:

Конаковский район – 2284 (+5);

Вышневолоцкий городской округ – 1870 (+7);

Ржев – 1798 (+3);

Торжок – 1467 (+3);

Кимры – 1396 (+6);

Калининский район – 1362 (+13).

Графика: Яндекс

В учреждения здравоохранения Тверской области поступила новая партия вакцины от коронавирусной инфекции – 8200 доз. Об этом накануне сообщил региональный оперштаб.

Напомним, в Верхневолжье развернуто 38 пунктов вакцинации, работают выездные прививочные бригады.

Записаться на вакцинацию можно на портале «Госуслуги», через региональную медицинскую информационную систему, по единому номеру 122, а также по телефонным номерам прививочных пунктов.

Сегодня жителей региона ожидает снегопад. Непогода, по прогнозам синоптиков, затронет западные районы Тверской области.

Из-за непогоды могут быть обрыв или повреждение линий электропередач, как следствие - отключения света, падение деревьев, сход снега с крыш и прочее. Так что будьте внимательнее, выходя на улицу.

Что до температуры воздуха, то здесь погода возьмёт курс на потепление: днём 24 февраля 2021 будет -10, -11.

Графика: ПТО

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