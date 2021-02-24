Коронавирус в Твери, последние новости на 24 февраля 2021: 8200 доз вакцины от COVID-19 и снегопад

Статистика по коронавирусу в Тверской области обновляется каждые сутки.
Последние новости о коронавирусе в Твери на утро 24 февраля 2021 года.
Всего с начала пандемии в регионе выявили 32 994 случая заражения COVID-19 (+150 за сутки).
Выздоровели 39 046 человек (+201 за последние сутки).
Изолирован 2341 больной (-51).
Умерли 607 человек (6 за сутки).
Лабораторных тестов сделано 580 285 (+1460 за сутки).
Прививку сделали 43686 граждан, (+230 за сутки).
Больше всего новых случаев инфицирования на протяжении всей пандемии регистрируется в Твери. На 24 февраля в областной столице выявлено 10443 заболевших (+59 случаев за последние сутки).
Кроме Твери, также в лидерах по распространению COVID-19:
Конаковский район – 2284 (+5);
Вышневолоцкий городской округ – 1870 (+7);
Ржев – 1798 (+3);
Торжок – 1467 (+3);
Кимры – 1396 (+6);
Калининский район – 1362 (+13).
Графика: Яндекс
В учреждения здравоохранения Тверской области поступила новая партия вакцины от коронавирусной инфекции – 8200 доз. Об этом накануне сообщил региональный оперштаб.
Напомним, в Верхневолжье развернуто 38 пунктов вакцинации, работают выездные прививочные бригады.
Записаться на вакцинацию можно на портале «Госуслуги», через региональную медицинскую информационную систему, по единому номеру 122, а также по телефонным номерам прививочных пунктов.
Сегодня жителей региона ожидает снегопад. Непогода, по прогнозам синоптиков, затронет западные районы Тверской области.
Из-за непогоды могут быть обрыв или повреждение линий электропередач, как следствие - отключения света, падение деревьев, сход снега с крыш и прочее. Так что будьте внимательнее, выходя на улицу.
Что до температуры воздуха, то здесь погода возьмёт курс на потепление: днём 24 февраля 2021 будет -10, -11.
Графика: ПТО
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