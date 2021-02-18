Соцсети облетела весть: у здания кооператива «Надежные сбережения» в Твери на Советской, 64, собрались около двух десятков вкладчиков. Двери и окна офиса закрыты. Никакой информации о судьбе вложений клиентов не было. 18 февраля пайщики повесили на двери КПК контакты двух человек, которые готовы организовать всех, кто намерен идти в суд.Но, прежде, чем продолжим наш рассказ, уточним, что члены КПК – кредитных потребительских кооперативов, не являются вкладчиками. Конечно, в разговоре их можно называть как угодно, но с точки зрения закона, они не вкладчики. А коль так, то государственная система гарантированного финансового страхования денежных вкладов на них никак не распространяется. А значит, людям – пайщикам, есть отчего нервничать.Ещё одна вещь, которая должна была еще раньше заставить нервничать пайщиков, это данные основного контролера финансовых организаций в России – Центрального Банка. Поиск на их сайте по запросу КПК «Надежные сбережения» показал наличие только двух записей. Обе организации, были зарегистрированы в Удмуртии. Были, потому что одна прекратила своё существование 23 июня 2016 года, а вторая 5 ноября 2019 года. И в реестре ЦБ они как раз в разделе ликвидированных кооперативов.Не будучи специалистом в области финансов, каждый гражданин России знает, кого нет в реестре ЦБ, того не должно быть на рынке.Встревоженные пайщики уже написали заявление в полицию. Это подтвердили в пресс-службе областного МВД. Сейчас правоохранительные органы начали разбираться в ситуации.Активисты борьбы за спасение своих средств, рекомендуют тем, кто считает себя пострадавшим, скопировать все документы, связанные с потребительским кооперативом и написать заявление в Центральное РОВД Твери по адресу Ерофеева, 5. Это нужно для того, чтобы на организаторов кооператива было заведено уголовное дело, и они не успели выехать из страны, если, вдруг, они намерены это сделать.Затем нужно проинформировать руководство кооператива о прекращении действия договора и о желании вернуть деньги.Также активистка предлагает обратиться к Финансовому уполномоченному, который помогает в досудебном урегулировании споров между потребителями финансовых услуг и финансовыми организациями.– Сейчас ничего неизвестно, никто ничего о судьбе денег сказать не может… Многие пострадали на миллионы рублей! – поделилась вкладчица Юлия по телефону.Ещё одна пайщица Оксана рассказала, что сейчас около 20 членов КПК провели организационное собрание. В основном, это пенсионеры по 70, 80, 90 лет… Для многих из них это были годами накопленные сбережения или вообще последние деньги.– И, главное, многие из тех, кого обманули, бедные пенсионеры! Они хотели внукам помочь или сами на черный день копили! Ну, есть ли совесть у людей? – негодует вкладчица Оксана. – Со страховой компанией КПК на связь тоже не выходит… Обнадеживает, что нашей ситуацией сейчас заинтересовался Центробанк.14 человек подали заявления в полицию. Сколько всего человек остались без финансов – пока неизвестно.На сайте организации никакой информации о закрытии тверского офиса «Надежных сбережений» нет. Несколько раз набираем указанный в контактах номер. Нет ответа. Линия занята.Отделения «Надежных сбережений» действуют также в Саратове, Курске и Калуге. В Твери организация перестала работать 9 февраля. По крайней мере, так говорят пайщики.СПРАВКА «КП»Кредитный потребительский кооператив (КПК) – организация финансовой взаимопомощи. Членами кооператива – пайщиками – могут быть как граждане, так и организации. Члены кооператива создают паевой фонд и вносят туда взносы.КПК вправе принимать сбережения от пайщиков или сторонних организаций под процент и выдавать займы. Но займы кооператив может выдавать только своим пайщикам. КПК похожи на кассы взаимопомощи, которые существовали на предприятиях СССРОсновной документ, регулирующий деятельность кредитных потребительских кооперативов, – федеральный закон «О кредитной кооперации». За тем, как его соблюдают КПК, следит Центробанк.