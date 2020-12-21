«Как супергерои, похожи на космонавтов»: Тверской иеромонах переболел коронавирусом и создал мини-памятник врачам

Скульптура врачей. Вид спереди. Фото: VK/Олег Новожёнов

Теперь уже бывший настоятель знаменитого Старицкого Успенского монастыря, а ныне клирик Тверской Николо-Малицкой обители отец Паисий (Новоженов) создал групповую скульптуру, посвященную медикам - борцам с коронавирусом. Родилась она у него не просто так, а когда он сам с ковидом лежал в инфекционном госпитале.

«КП»-Тверь» связалась с отцом Паисием, узнала, как всё было.

Однако сначала отметим, что художественное творчество давно занимает важное место в жизни отца Паисия. Об этом известно в том числе по постам в соцсетях. Иеромонах, будучи настоятелем Старицкого монастыря (при нем обитель расцвела), часто выкладывал в сети свои рисунки. Он создал что-то вроде художественной школы при монастыре. Там с радостью учились азам живописи старицкие девчонки и мальчишки. Конечно же, известны и добрые, подчас смешные фотографии отца Паисия с его ручным кроликом и следующими за иеромонахом, словно за мамой-уткой, утятами.

Утята маршировали за отцом Паисием словно за воеводой. Фото: Иеромонах Паисий (Новожёнов)

Отец Паисий рассказал нам, что почувствовал первые признаки недомогания 22 октября:

- В этот день я должен был служить с митрополитом Амвросием, но позвонил и сказал, что плохо себя чувствую, температура поднялась и слабость какая-то. Сказал, что опасаюсь заразить. Сначала две недели был на изоляции в игуменском доме в монастыре. 29 октября тест подтвердил, что у меня коронавирус. Пропало обоняние: мне казалось, что хлеб пахнет как какая-то хлорка, запаха своей любимой герани вообще не ощущал. Вернулось обоняние через семь дней. Это была огромная радость - снова чувствовать запахи.

Отец Паисий. Фото: VK/Иеромонах Паисий (Новожёнов)

Однако 7 ноября иеромонаха госпитализировали в Тверь, в инфекционный госпиталь в горбольнице № 6. Там он пробыл до 25 ноября.

- Самочувствие не улучшалось, и я решил, что лечиться самому витаминками недостаточно, решил не шутить с болезнью и госпитализироваться, - уточнил иеромонах.

В больнице отец Паисий, так как у него были силы, старался помогать ухаживать за лежачими больными: банально поднести воды, прибавить или убавить, если нужно, уровень кислорода в аппарате. Тогда же у него и родился образ скульптуры медиков.

- Я часто воспринимаю окружающее в виде образов, - пояснил отец Паисий. - Эта скульптура сама напрашивалась. Я в госпитале в коридоре часто видел группу медиков: идет главный врач, рядом женщина-врач, рядом же два или три санитара, кто-то несет капельницу, кто-то тащит швабру с ведром. И эта группа у меня вызвала ассоциации со спасателями. Они были как супергерои. Они так быстро, красиво шли, видно было, что торопятся, что важна каждая секунда. Я восхищался этим зрелищем. На них еще защитные костюмы очень красиво смотрятся. В отличие от других, что я видел в интернете. Хорошо сидят. Мне даже показалось, что они похожи на каких-то космонавтов, которые идут по луне или что-то в этом роде... У меня руки чесались, чтобы раздобыть художественный материал и запечатлеть эту группу. Я на телефон их тихонько снимал, потом нарисовал на тарелке. Потом уже, когда доехал до монастыря, раздобыл белую глину и вылепил скульптуру.

Скульптура врачей. Вид сбоку. фото: VK/Олег Новожёнов

Отец Паисий ратует за то, чтобы в Твери был установлен памятник врачам, которые бьются за жизни людей в ковидных госпиталях.

- Я считаю, что установить такой памятник в Твери - очень актуально сейчас, - уверен иеромонах. - Необходимо наглядно показать, как важна их работа. Дать стимул и медикам. Ведь некоторые не выдерживают. И я знаю, что подчас уходят и медиков не хватает в инфекционных госпиталях. Там очень тяжелый темп работы. Поэтому надо показать, что это работа колоссальная, очень важная. Это достойно памятника.

Он готов предоставить свою скульптуру, но при этом не настаивает, главное - чтобы был создан достойный памятник.

Под конец разговора я спросил у отца Паисия, как он себя чувствует сейчас.

- Сейчас здоров, единственное - сказалось на нервах, у меня подавленное настроение, - рассказал иеромонах.

Он признался, что ему тяжко вспоминать о госпитале:

- На моих глазах там умирали люди. Тяжело видеть, как выносят человека, которому ты буквально недавно, вчера, воду подносил попить.

Сейчас отец Паисий обживается на новом месте - в Николо-Малицком монастыре, куда его перевели из прежней, ставшей родной для него обители.

- Кролика своего транспортировал сюда, - поделился он с нами. - Тот правда адаптируется тяжело. У него нервный стресс: обычно он бегает, прыгает, а сейчас большей частью сидит в углу, не гуляет.