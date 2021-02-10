Законодательное Собрание Тверской области и Белгородская областная Дума подписали соглашение о сотрудничестве

Подписание соглашения. Фото: ЗСТО

- Несмотря на тысячи километров, которые разделяют Тверскую и Белгородскую области, у наших регионов много общего, - отметил во время рабочей встречи руководителей парламентов Сергей Голубев. - При разных масштабах областей, у нас схожие проблемы в ряде отраслей промышленности, социальной сфере, экологии, вопросах поддержки сельских территорий. При этом законодателям есть чему поучиться друг у друга, обменяться опытом и наработками. Так, Белгородчина является одним из лидеров по развитию жилищного строительства, сельского хозяйства, организации системы обращения с твердыми бытовыми отходами. Все эти и другие направления требуют законодательного обеспечения.

- Думаю, тверским коллегам будет интересен наш опыт проведения реформы регионального здравоохранения. В Белгородской области модернизация первичного звена медицинского обслуживания населения началась еще до того момента, как эта инициатива прозвучала на федеральном уровне. И только за два года, с 2018 по 2020 год, в области было отремонтировано и возведено большое количество фельдшерско-акушерских пунктов в малонаселенных поселениях. Кроме того, мы готовы делиться наработками в вопросах развития системы средне-специального образования, организации раздельного сбора мусора и по другим направлениям, - подчеркнула спикер Белгородской областной Думы Ольга Павлова.

Участники встречи. Фото: ЗСТО

В свою очередь, белгородские коллеги высказали интерес к опыту парламента Тверской области по преобразованию районов в муниципальные и городские округа. Как отметил спикер Законодательного Собрания Тверской области Сергей Голубев, процесс преобразований в системе местного самоуправления многогранен и требует тщательной подготовки.

- Это и проработка законодательной базы, и внесение изменений в бюджетную политику и межбюджетные отношения региональной власти и власти новых муниципальных округов, и разъяснительная работа с населением. Кроме того