С 8 февраля в Твери похолодает до минус 22 градусов

Радуемся зиме, но не забываем утепляться! Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В холода, в холода! В ближайшие дни февраль покажет нам свою удаль. Начнется все с вьюги, правда, почти бесснежной.

- В выходные придется утепляться. Будет дуть неприятный северо-западный ветер шести метров в секунду, с порывами до 12 метров в секунду! Это привет с Баренцева моря, который передает нам уходящий циклон, - предупредила читателей «КП»-Тверь» доктор географических наук, профессор ТвГУ Наталья Сердитова. - Снег небольшой и местами. Температура понижается: днем в выходные 11 – 14 градусов мороза, ночами минус 18.

На место циклона уже спешит антициклон. В воскресенье и в начале рабочей недели то и дело будет выглядывать солнце. Морозы продолжат наступление: к среде ночами уже до -20… -22. Днем, правда, всего каких-то -13.

Ветер в начале недели стихнет до 3 м/с. А атмосферное давление подрастет: с 750-754 мм рт. ст. в выходные до 760 миллиметров к середине недели.

Такие зимы нынче редкость - пользуйтесь моментом! Только не забывайте одеваться по погоде и будьте здоровы!

А если вам кажется, что минус 22 для нас уже слишком, то отчасти вы правы. Ведь среднемесячная норма для февраля - это минус 6-7 градусов. Однако какой нынче толк в средних показателях?

- Температура постоянно меняется, иногда резко: от крепкого мороза до оттепели. У погоды теперь нет прежней гладкости. Это говорит о том, что наш климат меняется, - объясняет Наталья Сердитова.

А потому гораздо интереснее наблюдать за погодой день ото дня. Например, самым теплым февральским днем в Тверской области было 27 февраля 1989 года, когда температура поднялась до +8,4. А самым холодным за историю наблюдений стало 18 февраля 1900 года. Тогда градусники показывали, страшно представить, -41,6!