Учитель года-2021 в Твери: Голосуем за лучшего педагога вместе с «Комсомолкой»!

Голосование читателей "КП"-Тверь" за лучшего учителя открыто! Фото: администрация Твери.

В Твери торжественно открыт очный муниципальный этап ежегодного конкурса педагогического мастерства «Учитель года-2021». Мы выбираем самого талантливого и умелого педагога из учителей тверских школ.

В очный этап конкурса вышли девять замечательных учителей. Им предстоит показать свои творческие презентации, провести открытые уроки и внеурочные мероприятия со школьниками, показать свои умения на мастер-классах и даже выдержать настоящее собеседование с начальником управления образования администрации Твери!

Торжественное закрытие муниципального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России-2021» пройдет 5 марта во Дворце творчества детей и молодежи. Тогда будет объявлено имя победителя и трех призеров конкурса. В этот же день учитель, ставший лучшим по итогам читательского голосования, будет награжден специальными призами от «КП»-Тверь».

Кстати, конкурс 2021 года особенный, юбилейный. Он проходит в городе уже в тридцатый раз. Поэтому голосование на нашем сайте наверняка будет очень активным и эмоциональным. Хотя и в предыдущие годы страсти вокруг выбора лучшего педагога по версии читателей «КП»-Тверь» кипели нешуточные! Так что «КП»-Тверь» просит читателей уважительно относиться друг к другу, а также к участникам конкурса, ведь все педагоги талантливые и профессиональные.

Поддержите любимого учителя своим голосом и расскажите о голосовании друзьям и знакомым!

УСЛОВИЯ ГОЛОСОВАНИЯ

Уважаемые читатели! Голосование продлится до 00:00 часов 5 марта. И уже в этот день на финальном выступлении педагогов во Дворце творчества детей и молодежи мы наградим победителя!

ГОЛОСОВАНИЕ ЗА УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА