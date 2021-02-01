Блуждающие огоньки, Некрасов под Летова и офисный король Артур: в Тверском ТЮЗе прошла четвертая режиссерская лаборатория

В Тверском ТЮЗе прошла четвертая режиссерская лаборатория. Фото: Степан КАМЕНЕВ

В Тверском театре юного зрителя в четвертый раз решали, какой новый спектакль будут ставить на сцене ТЮЗа. Решали вместе со зрителями. Демократия! Это, к слову, практикуется во многих театрах страны. Компетентное жюри отобрало четыре из 100 заявок, которые подали режиссеры со всей России. С 25 по 30 января четыре режиссера работали с артистами Тверского ТЮЗа и затем представили на суд ограниченного количества зрителей и безгранично мудрых театральных критиков свои эскизы.

Что это было?..

Итак, 31 января на экспериментальной площадке ТЮЗа, которая раскинулась прямо на сцене, максимально близко к зрителю, прошел показ отрывков, которые потенциально могут стать большой успешной, как сейчас модно говорить, историей. Или не стать.

Куратор «ТЮЗ.Lab-2021», критик, театровед и человек, взахлеб и с огнем в глазах рассказывающий об искусстве, Павел Руднев подчеркнул одно из основных преимуществ лаборатории: право на ошибку.

– Это прекрасная возможность проиграть (многозначно звучит. – Ред.)! Это возможность провести эксперимент. Театр, опутанный обязательствами, директивами, госзаданиями, может выйти из фабричного, конвейерного типа работы. Попробовать, что из этого получится, – так предварил показы эскизов Павел Руднев.

Куратор проекта – театральный критик Павел Руднев. Фото: ВК/Павел Руднев.

Гоголь – наш!

Первой показала несколько сцен из гоголевской повести «Майская ночь, или Утопленница» режиссер Оксана Погребняк. Она работает в белгородском независимом молодежном театре «Новая сцена-2». Оксана рассказала, что в Белгородской области спокойно соседствуют русская и украинская культуры. Именно поэтому она взялась за постановку спектакля, где об украинской культуре рассказывается великим и богатым русским языком.

Круг, очерченный скотчем, напоминает о «Вие», шуршание полиэтиленовой пленки вкупе с нойзовой (шумовой) музыкой создает напряженную атмосферу, герои держат концы ветвящихся по полу проводов с лампочками. Вот у одного героя в руках загорается огонек, вот у другого. И так идет рассказ про ведьму, которая является в майскую ночь как утопленница.

После очередного пугающего момента вновь продолжается повествование о жизни на хуторе. Его сопровождает пение ночных птиц и изредка доносящаяся песня гарных дивчин.

Даже в нескольких эпизодах, представленных публике, видно, что сложился ансамбль артистов. Но особенно хочется выделить дуэт Романа Клокова и Марии Крыловой. Их пара влюбленных казака и панночки смотрится органично, контрастно с точки зрения психофизики и энергетики, да и просто любопытно. Роман так и просится на главную роль в каком-то спектакле ТЮЗа, на мой взгляд.

Таинственная «Майская ночь, или Утопленница» по Гоголю. Фото: Степан КАМЕНЕВ

Некрасов – моя оборона

Литературным первоисточником второго эскиза стала короткая пьеса Николая Некрасова «Осенняя скука». Вот только поставлены сцены из деревенской жизни совсем не в деревенских антуражах.

На фоне каких-то черных вертикальных прямоугольников, напоминающих монолиты из «Космической Одиссеи 2001 года», некий герой с одним эполетом на плече, которого играет Игорь Лебедев, репликами помещика Ласукова раздает приказания слугам и самодурствует, как только может.

Но это я так интерпретирую. На самом деле для постановки в стилистике постмодернизма возможно бесконечное множество интерпретаций. Здесь есть элементы театра абсурда. Вот у Слуги (практически Лаки из «В ожидании Годо» Беккета. – Ред.), которого играет Дмитрий Федоров, спрашивают про наличие ног. Он отвечает утвердительно. Но сразу же после этого падает, как подкошенный, будто его вмиг парализовало…

Кроме того, в текст вкрапляются какие-то цитаты, дополнения и даже фразы из рекламы… А когда условный барин (арт. Игорь Лебедев) спрашивает, который час, герои Дмитрия Федорова и Виктории Бакластовой даже не знают, что ему ответить: римские цифры разбросаны на черных прямоугольниках. И то, что в супе, поданном к обеду, были грибы, звучит несколько неоднозначно… Грибы здесь точно имели место быть скушанными, но какие?..

«Осенняя скука» под песни Летова – постмодернизм! Фото: Степан КАМЕНЕВ

Время этой «Осенней скуки» по велению режиссера Александра Баркара родом из Луганска вообще порой движется назад. И все это под песни Егора Летова.

Король Артур и рыцари зрительского стола

Финальным показом на сцене ТЮЗа стал 40-минутный экспромт на тему рыцарства по произведению Питера Акройда «Король Артур и рыцари круглого стола». То есть, конечно, это не экспромт в смысле импровизации, а продуманная работа режиссера Веры Поповой. Но выглядит это словно капустник артистов, которые захотели рассказать пришедшим о приключениях рыцаря Ланселота, короля Артура и иных исторических личностей.

В самом начале действа все исполнители сидят на креслах меж зрителей. Затем они перемещаются по площадке, повествуя о том, как нечестно поступил рыцарь Ланселот, затем, словно на каком-то официозном мероприятии, герои говорят в два принесенных микрофона. Сопровождает все это торжественная музыка, типичная для подобных церемоний. Порой актеры напевают мелодию английской баллады.

Авторский спектакль «Где здесь Я?» по мотивам произведений мировой классической литературы о подростке режиссера Павла Макарова, который проходил в центре «Рельсы», к сожалению, мне не удалось посмотреть.

Заслуженный артист Андрей Иванов (на переднем плане) в роли Ланселота прислушивается к разговору рыцарей круглого стола. Фото: Степан КАМЕНЕВ

Искусственный отбор

Путем отбора эскизов в Тверском ТЮЗе появились многие спектакли, которые любимы тверской публикой. Сказка «Волшебный колпак» (3+) режиссёра Светланы Медведевой - долгоживущая постановка, премьера которой состоялась в 2013 году. В 2018 году в репертуар вошли востребованная у подростков драма «Вдох-выдох» (16+) режиссёра Романа Кагановича и вошедшая в лонг-лист «Золотой маски-2017/2018» история, основанная на легендах и книгах по воспитанию, «Сны о кошках и мышах» (6+) в режиссуре Вероники Вигг. С этими режиссёрами ТЮЗ продолжает сотрудничать.

В жюри, которое рассматривало нынешние эскизы, были эксперты Национальной премии «Золотая маска», театральные критики и театроведы: Павел Руднев, Оксана Кушляева, Ника Пархомовская, Алексей Гончаренко.

Оксана и Ника успели также провести для тверских театралов лекции, рассказав о современных тенденциях в театральном мире и о том, как выбрать спектакль для культпохода.

О том, что из эскизов возьмут в работу на этот раз, пока не сообщается. Но хочется верить, что под руководством нового главрежа ТЮЗа Ивана Пачина любая из «наметок» станет художественно выразительным и содержательным произведением.