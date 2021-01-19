Как известно, Тверская область занимает первое место в ЦФО по площади леса - свыше 4,8 млн га (при том, что площадь региона - более 8,4 млн га). 19 января на заседании областного правительства говорили о перспективах использования и вместе с тем сохранения этого богатства.В центре внимания была госпрограмма «Лесное хозяйство Тверской области». Ее реализация начинается как раз с этого года с горизонтом планирования до 2026-го.Губернатор Игорь Руденя напомнил, что по поручению Президента России в стране приступили к системному развитию лесопромышленного комплекса. Какие меры реализуются?- Прежде всего, это господдержка проектов по развитию и созданию новых предприятий по глубокой переработке древесины. С 2022 года вводится запрет на экспорт необработанного леса. Предусматривается комплексная цифровизация отрасли. Будут существенно увеличены объём и качество мероприятий по защите и воспроизводству лесов, - пояснил глава региона.В контексте обозначенных задач в лесной отрасли разработана и наша областная госпрограмма.Игорь Руденя назвал пару из заявленных в ней приоритетов. На предприятиях региона должно перерабатываться абсолютная часть «родной» древесины, то есть заготавливаемой в Верхневолжье. В тоже время выпускаемая у нас продукция из дерева должна котироваться на отечественном и мировом рынках.Сейчас из 4,8 млн га лесного фонда региона в аренду передано свыше 3,5 млн га. Из 77 арендаторов 29 занимаются деревообработкой. При этом за последние четыре года выросли поступления в бюджет за аренду лесных участков лесов: с 236,4 млн рублей в 2017 году до 382,9 в 2020 году. Что касается налоговых поступлений с предприятий ЛПК, то тут сумма больше 1 млрд рублей.При этом, по информации минлесхоза региона, у нас увеличиваются объемы лесовосстановления. В 2020 году посадка леса проведена на 19,4 тыс. га, тогда как еще три года назад этот показатель равнялся 17,8 тыс. га, а год назад - 18,1 тыс. га.Причем план в 2021-м даже перевыполнили. Ведь еще в марте министр лесного хозяйства региона Валерий Барышков говорил о задаче в ближайшие три года довести объёмы лесовосстановления до 18,5 тыс. га. А тут - целых 19,4.Теперь есть цель довести отношение площадей вырубки и восстановления до 100%.Еще из позитивного - в 2020 году площадь возгораний по сравнению с 2019-м снизилась более чем в 1,5 раза. До 27,7 га. Значительно уменьшен ущерб от лесных пожаров.