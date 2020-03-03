Край леса: В Тверской области выросли объемы лесовосстановления и переработки древесины

На заседании правительства 3 марта главным вопросом повестки значилось положение дел в лесном хозяйстве и перспективы на ближайшие три года. Губернатор Игорь Руденя начал на позитиве: Тверская область занимает первое место в ЦФО по площади леса – свыше 4,8 млн га (площадь региона – более 8,4 млн га).

В Верхневолжье в последние годы предпринят ряд системных мер по развитию лесной отрасли. Это вылилось в рост налоговых доходов от деятельности предприятий лесопромышленного комплекса. По их объему мы на третьем месте в ЦФО, уступаем только Московской и Костромской областям.

– Общий объем сборов в 2019 году составил 1 миллиард 4 миллиона рублей, для сравнения – в 2016 году было 756 миллионов рублей, – огласил цифры Игорь Руденя.

Также в регионе наблюдается рост объемов глубокой переработки древесины. Из неё у нас в основном делают пиломатериалы, плиты, оконные и дверные блоки, топливные гранулы.

Рост объёмов переработки произошёл благодаря реализации крупных инвестпроектов. Один из них – открытие в Верхневолжье своих производств (LVL-бруса и плит OSB) компанией «СТОД» (26,3 млрд рублей инвестиций).

Если в 2016 году объёмы переработки составляли 1,7 млн кубометров, то в 2019-м – уже 2,4 млн. Министр лесного хозяйства Валерий Барышков сообщил, что планируется ежегодно наращивать этот показатель не менее чем на 130 тыс. кубометров.

В регионе за прошедшие четыре года увеличены объемы лесовосстановления. Если в 2016 году оно проведено на 14,1 тыс. га, то в 2019-м – на 18,1 тыс. га. По словам Валерия Барышкова, это лучшие показатели в ЦФО.

– В планах на ближайшие три года – довести объёмы лесовосстановления до 18,5 тыс. га, – сообщил министр.

Потом заговорил о проблемах: На фоне роста объёмов лесовосстановления зафиксировано снижение масштабов лесозаготовки: в 2018 году — 5,4 млн кубометров, в 2019-м – 5,3. Небольшая разница, да. Однако этой зимой из-за аномального тепла (отсутствия возможности проехать к арендованным лесным участкам) предприятия лесного комплекса смогли заготовить всего около 50% сырья от планируемых объёмов.

Важная задача, поставленная Губернатором Игорем Руденей – усиление государственного надзора за лесами региона. По информации Министерства лесного хозяйства Тверской области, с государственными корпорациями «Роскосмос» и «Ростех» прорабатывается вопрос о внедрении информационной системы мониторинга перемещения древесины через спутниковые системы.

В настоящее время также ведется активная работа по передаче в лесной фонд неиспользуемых земель, покрытых лесами. В прошлом году передано 4,8 тыс. га, в планах на этот год – пополнить фонд на 65,9 тыс. га.

Оценку общей работы по развитию лесного комплекса в Верхневолжье дал заместитель руководителя Федерального агентства лесного хозяйства Михаил Клинов:

– В рейтинге субъектов Российской Федерации за последние годы тверской регион входит в пятерку лучших. В том числе успешно выполнены показатели по федеральному проекту «Сохранение лесов».