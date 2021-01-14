14 января на Верхневолжье надвинулся арктический антициклон со стороны Карского моря. В регионе еще больше похолодало... Губернатор Игорь Руденя утром отправился навстречу северному ветру - в не менее морозные и снежные, чем Тверь, Торжок и Вышний Волочек. Отправился в рабочую поездку.Нам доподлинно неизвестно, на чем пустился в поездку губернатор. Но есть сведения, что сделал он это на вертолете. Погода позволяла, несмотря на мороз, снегопада не было.Первым городом визита стал прославленный пожарской котлетой город (ну не только ей, конечно). В Торжке Игорь Михайлович сначала посетил воинский мемориал: возложил цветы на «Аллее Славы» - мемориальном комплексе, открытом в 2000 году в память о погибших в годы Великой Отечественной войны новоторах.Затем поехал смотреть новое здание детсада №12 «Акварелька». Оно построено по линии нацпроекта «Демография».Фасад здания издалека радует глаз яркой раскраской. Внутри - светло, уютно. Ему там понравилось. Как сказал губернатор, там «все сделано для того, чтобы дети росли в современных условиях».- Мы видим совершенно новый по комплектации детский сад, где соблюдены все требования для удобства и безопасности - теплые полы, двери со стеклами, в том числе и на противопожарных дверях, - отметил глава региона.«Акварелька» рассчитана на 100 детей. Там 5 групп. Штат уже полностью укомплектован. С детьми будут работать 14 воспитателей.Губернатор поручил завершить все подготовительные работы и открыть детский сад 15 февраля.В Вышнем Волочке Игорь Руденя также посетил мемориал - «Воинское захоронение» в микрорайоне Горка. Там в девяти братских могилах покоятся останки свыше 1800 советских солдат и офицеров. В прошлом году мемориал был отремонтирован.Затем был новый офис филиала МФЦ, который только-только открыли. Он, кстати, самый крупный в Верхневолжье за пределами Твери. Губернатор и во время своей предыдущей поездки в Вышний Волочек в конце августа 2020 года заезжал сюда.В новом офисе - 15 «окон обслуживания», он рассчитан на 150-200 заявителей в день.- Мы будем строить такой же многофункциональный центр, но чуть меньше по масштабам, в другой стороне Вышнего Волочка со стороны Октябрьской железной дороги. Поток посетителей очень большой, МФЦ должен быть доступен и удобен для жителей округа, - позже неожиданно сообщил Игорь Руденя журналистам.КСТАТИНа этом рабочая поездка губернатора не закончилась. Игорь Руденя провел совещание по вопросу реконструкции Вышневолоцкой центральной районной больницы. Ее планируют начать уже в четвертом квартале 2021 года.По словам губернатора, после реконструкции Вышневолоцкая ЦРБ станет крупным межрайонным высокотехнологичным центром. Будет реконструирован главный корпус, а также построено современное инфекционное отделение, обустроена площадка для санавиации.Сейчас Вышневолоцкая ЦРБ (528 круглосуточных коек и 180 коек дневного пребывания) обслуживает около 200 тысяч человек из Вышневолоцкого городского округа, Бологовского, Спировского, Фировского районов и ЗАТО Озёрный.В декабре в ЦРБ был создан ковидный госпиталь на 75 коек. Планируется открытие центра амбулаторной помощи больным коронавирусом и прививочного кабинета.