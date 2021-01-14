В нашем регионе, как и в соседних, властвует Мороз-воевода. И уходить не спешит.Об этом «КП»-Тверь» рассказала наш постоянный погодный эксперт - доктор географических наук, профессор ТвГУ Наталья Сердитова.- В пятницу, субботу, воскресенье и понедельник днем будет -18... -19 градусов, а ночью до -26. Но в пятницу, воскресенье и понедельник проглянет солнышко. А суббота будет пасмурной, выпадет снег, ожидается количество осадков на уровне 3 мм. При этом ветер - северных направлений, - сообщила Наталья Евгеньевна.Наталья Сердитова отметила, что при северном ветре морозы будут ощущаться сильнее.- Весь этот холод принес арктический антициклон, пришедший к нам с Карского моря, - уточнила она.Атмосферное давление в пятницу будет пониженным - 744 мм ртутного столба, но уже в субботу и последующие дни нормализуется: повысится до 750-751 мм ртутного столба.Наталья Сердитова также рассказала, что вся первая половина недели будет холодной. Но температура может повыситься до 8 градусов мороза.