Перед Новым годом на известной интернет-площадке появилось необычное предложение из одной деревни Осташковского городского округа о продаже танка. Да не простого, а фронтового. Вернее, восстановленного, еще вернее - «макета танка серии Т-34-85».«КП-Тверь» связалась с продавцом и выяснила, что к чему и кто же этот «торговец оружием».Как оказалось, объявление дал создатель частного музея военной техники в деревне Жалыбня Осташковского городского округа, там же и проживающий, Олег Олейников. Тверские СМИ уже не раз писали про него.Если вкратце, это бывший бизнесмен, который несколько лет жил за границей, в том числе в США. А потом вернулся, поселился в тверской глубинке недалеко от прекрасного озера Селигер. Уже лет 15 при помощи реконструкторов находит и практически вручную восстанавливает артефакты Великой Отечественной войны: боевую (в прошлом, конечно) технику, различные артиллерийские орудия, грузовики и т.д. Вот и организовал музей в ставшей для него родной деревне.В объявлении о танке Олег сообщил, что это «машина» 1944 года выпуска, произведена на заводе «Красное Сормово», на ходу, но уже демилитаризирована. То есть не является вооружением. Продается за 10,9 млн рублей.Олег рассказал «КП-Тверь», что обнаружены останки танка были под Псковом несколько лет назад.- В него было прямое попадание снаряда, собирал его по кускам, из фрагментов, он в одном месте был полностью разбит и разорван, - вспоминает Олег. - На восстановление ушло два года. Танк на 60% состоит из «родных» деталей и фрагментов, остальное пришлось брать из других находок аналогичных танков. А некоторые запчасти на металлобазах нашел и выкупил.По словам мужчины, с Минобороны все вопросы по танку и другой технике улажены, есть все необходимые документы.Олег восстанавливал танк, как и другую технику, исключительно на свои средства, по большей части своими руками - у него в деревне целый «цех» оборудован со всякими станками. Навык ремонта у него с молодости. Отец Олега был чемпионом СССР по мотоспорту, так что будущий создатель военного музея рос среди мотоциклов. Конечно же, разбирал их, ремонтировал.- Сейчас в моем музее в Жалыбне 15 экземпляров восстановленной военной техники, все на ходу, - рассказал Олег. - Один из самых крутых экспонатов - советский артиллерийский тягач 1941 года производства. Это единственный экземпляр таких машин на сегодняшний день, больше таких вообще не осталось. Также мощный экспонат - немецкий бронетранспортер 1943 года. Есть мотоциклы, бронемобиль и т.д. Прекрасно ездят.Между прочим, вся техника из музея Олега Олейникова ежегодно участвует в военно-исторических реконструкциях, которые проходят по соседству - в деревне Демьяново Новгородской области. Засветился там и выставленный на продажу танк Т-34-85.Олег признался нам, что вынужден его продать, необходимы средства, всё-таки восстановление техники - удовольствие дорогое.ЛЫКО В СТРОКУТак торговать памятью нельзяКонечно, и спорить нет смысла: восстановление военной техники - дело долгое и затратное. А любой вложенный труд стоит денег. Но я еще с далеких 90-х, с времен дикой торговли, когда всё шло на продажу, укрепился в мысли, что нельзя торговать тем, что несет на себе следы войны. Причем, заметьте, не просто войны, а Отечественной войны, память о которой накладывает особые обязательства.Да, у уважаемого коллекционера и документы в порядке, и все вопросы улажены. Но продавать танк, в котором люди шли в бой, не щадили себя ради нас, ныне живущих, которые умирали в бою ради нас с вами, - это цинизм. Нельзя торговать памятью. Так торговать нельзя.Не дело, что омытый кровью танк продается, как раритетный автомобиль, как антикварная мебель, как хрустальные бокалы...Нет, это не вещь, это частица войны. И каждая эта частица должна нести мемориальный смысл. Торговать памятью - это всё равно что торговать совестью... Не по-человечески это как-то...Такую технику должно выкупать государство. И вкладываться в реставрацию должно государство.Ведь режет же взгляд объявление о продаже легендарного танка. Правда?Олег Зинченко