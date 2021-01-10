Танк Т-34-85 продают в Осташковском районе Тверской области за 10,9 миллиона рублей. Если верить нынешним хозяевам машины, в Великую Отечественную танк участвовал в боях, был подбит - снаряд попал в башню.Объявление о продаже легендарного советского танка появилось на известной интернет-площадке. Согласно информации, опубликованной в объявлении, машина была выпущена в январе 1944 года. Сейчас танк на ходу, но демилитаризован, то есть использовать как боевое оружие его больше невозможно.Танк Т-34 с орудием 85-го калибра является последней конструктивной модификацией советского среднего танка Т-34. На вооружение он был принят в январе 1944-го. Считается, что данная модификация Т-34 была наиболее эффективной. При разработке данной модели за основу были взяты характеристики зенитной пушки 52-К, которая запросто пробивала 100-миллиметровую броню немецкого тяжелого танка \\"Тигр\\".