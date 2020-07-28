Кому в Твери отключат горячую воду с 31 июля до 17 августа
Наступает очередной этап плановых отключений горячей воды в городе.
Напомним, в этом году гидравлические испытания проводятся по новому графику из-за коронавируса.
Плановые ремонты пройдут поэтапно во всех районах города и завершаться 17 сентября.
С 31 июля по 14 августа
Александра Ульянова, 9/1а.
Артиллерийский пер., 4, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 22.
Афанасия Никитина наб., 20, 20а, 22, 24, 24а, 28, 30, 54, 56/2, 84, 86, 88/2, 142, 142а к. 1, 142 к. 1, 144 к. 1, 144 к. 2, 146, 148, 152/2.
Благоева ул., 3 к. 1, 3 к. 2, 3 к. 3, 5, 5 к. 2, 5 к. 4, 6, 6а, 8 к. 1, 8 к. 2, 8 к. 3, 14/65, 15, 15 к. 2, 15 к. 3.
Горького ул., 4а, 4 к. 3, 8, 10, 10а, 15, 18, 19, 19/4, 21/3, 23, 33, 35, 58, 62/1, 66а, 70, 72/4, 81, 83, 85, 86/3, 88, 88а, 89, 91, 93/4, 99, 107а, 107в, 124, 126, 128 к. 1, 128 к. 2, 132, 133, 134, 135, 136/6, 137/6, 138, 140, 142, 144/4, 178/1, 180а, 184, 186.
Екатерины Фарафоновой ул., 36, 36а, 36б, 37, 38, 38а, 40, 40а, 41/7, 42, 42а, 43, 43а, 43б, 45.
Жореса ул., 3, 21.
З. Коноплянниковой ул., 2 к. 1, 2 к. 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9/34, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 17, 18, 19 к. 1, 19 к. 2, 20, 21, 22, 23, 24, 26.
Карпинского ул., 3, 5/34, 10/2, 12/32.
Карпинского 1-й пр-д, 2/60, 4, 6, 8, 10, 12/53.
Карпинского 2-й пр-д, 1/62, 1а, 1б, 3а, 10 (д/с No 125).
Комсомольский пр-т, 1/28а, 2/26, 3, 5 к. 1, 7, 8, 9, 9 к. 1, 10, 10 к. 1, 11, 11а, 11 к. 1, 11 к. 2, 15/44, 19, 19а, 19 к. 1.
Красина ул., 53, 53 к. 1.
М. Румянцева ул., 6/30, 8, 9, 10, 11, 12 к. 1, 15, 53/12, 55/3.
Менделеева ул., 7/63.
Мичурина ул., 37/23, 39, 41, 44, 44 к. 2, 45.
Мусоргского ул., 6 к. 1, 6 к. 2, 6 к. 3, 6 к. 4, 6 к. 5, 6 к. 5, 7, 8, 10, 11, 13, 16, 18, 20, 20/27, 24, 26, 28, 29/33, 30/33, 31/32, 32/32, 33, 34, 35, 36а, 37, 38/33, 39.
Нахимова ул., 4/19, 10/15.
Никитина ул., 4.
Никитина пер., 5, 6, 7, 8 к. 1, 8 к. 2, 8 к. 3, 9, 10, 10 к. 2, 13.
Павлова ул., 6, 8/36, 17.
Петербургское ш., 2а.
Скворцова-Степанова ул., 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 19/1, 20, 22, 26, 28, 34, 36, 38.
Фурманова ул., 1а, 3, 5, 7, 9.
Шмидта б-р, 3, 5, 5 к. 1, 29, 31/13, 32, 33, 33а, 34/5, 35а, 36/35, 37, 37а, 38, 39, 39а, 40, 45, 47, 49, 49 к. 1, 49 к. 2.
С 3 ПО 17 АВГУСТА
Большие Перемерки, 20.
Сахаровское ш., 5, 6, 7, 8, 12, 12а, 14, 14а, 16, 16а, 20, 22, 24, 24а, 26.
Шишкова ул., 97.
ИСТОЧНИК KP.RU
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