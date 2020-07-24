Тверская область в цифрах: За полугодие производство сократилось, а зарплаты подросли

Тверьстат опубликовал доклад о социально-экономическом положении Тверской области в первом полугодии 2020 года.

Учитывая влияние коронавируса на нашу экономику, вынужденную остановку некоторых производств, перемены в потребительских предпочтениях и прочие последствия пандемии, окрещённые «коронакризисом», знакомиться с очередным отчётом статистиков было особенно интересно.

«КП»-Тверь» приводит самые любопытные данные.

Промышленность

В первом полугодии 2020 года среди восемнадцати регионов ЦФО Тверская область оказалась на предпоследнем месте по динамике промышленного производства. Спад производства по сравнению с аналогичным периодом прошлого года у нас составил 6,3%.

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Строительство

В сфере строительства зафиксирован рост выполненных работ на 45%. При этом количество введённых метров жилья, напротив, снизилось.

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Безработица

По сравнению с июнем 2019 года в июне 2020-го количество официально зарегистрированных безработных в регионе выросло более чем на 11 тысяч человек.

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Зарплаты

Тверская область занимает 34-е место среди 82 регионов России (в статистику не вошли автономии в составе областей) и 4-е место по ЦФО по стоимости минимального набора продуктов питания. На конец июня 2020 года он стоил 4630 рублей на человека. При этом средняя заработная плата в регионе в январе-мае составила 34 415 рублей и увеличилась по сравнению с маем 2019 года на 4,3%, что логично на фоне повышенных выплат врачам, работающим с коронавирусными больными.

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КОММЕНТАРИЙ ЭКОНОМИСТА

Говорить о подъёме рано

Кандидат экономических наук, замдиректора Института экономики и управления ТвГУ, доцент кафедры экономики предприятия и менеджмента Оксана ТОЛКАЧЕНКО:

- Экономическую ситуацию, сложившуюся в Тверской области в первом полугодии текущего года, можно охарактеризовать в целом как сложную и не способствующую устойчивому экономическому росту региона. В первую очередь об этом говорит динамика промышленного производства. Промышленность в Тверской области является локомотивом развития региональной экономики, поэтому снижение объемов производства по сравнению с аналогичным периодом в 2019 году на 6,3% говорит об отсутствии позитивной тенденции, что объясняется введением длительных ограничений в деятельность предприятий в связи с пандемией коронавируса. Данные ограничения привели к снижению спроса на ряд товаров, производимых в регионе, и сложностям с организацией производственного процесса в этот непростой период. Поэтому производство напитков, деревообрабатывающая промышленность, производство изделий из кожи показали значительный спад производства в первом полугодии 2020 года. При этом ряд отраслей промышленности всё-таки смог преодолеть создавшиеся барьеры и показал позитивные тенденции. Среди них: строительство, производство лекарственных и медицинских материалов, производство мебели и металлургическое производство.

Количество человек, вставших на учёт в органах государственной службы занятости и имеющих статус безработных, выросло более чем в 3 раза за 6 месяцев 2020 года. Такой резкий рост можно объяснить приостановлением деятельности многих предприятий в период с апреля по июнь 2020 года, в некоторых случаях это привело к оптимизации численности персонала организации из-за сокращения или прекращения деятельности, особенно это актуально для предприятий малого бизнеса.

На фоне общей сложной экономической обстановки не удивляет и рост потребительских цен до 6,2% за год. Постоянные и переменные издержки производителей и продавцов товаров возросли, что отразилось на ценах. При этом заработная плата в ряде отраслей также выросла. Превышение темпов роста заработной платы над темпами роста потребительских цен является положительной тенденцией и говорит как минимум о сохранении уровня реальных доходов населения, а в отдельных случаях и об их росте. Что нельзя сказать о занятых в сфере добычи полезных ископаемых, где уровень доходов в первом полугодии 2020 года упал на 3%, в общественном питании и гостиничном бизнесе - на 0,7%, в строительстве - на 2,3%.

Положительной тенденцией можно отметить сокращение размеров задолженности по заработной плате предприятий перед своими работниками. В первом полугодии 2020 года по сравнению с первым полугодием 2019 года она уменьшилась на 36%. Предприятия всё-таки стремятся выполнять свои основные обязательства в этот сложный экономический период.

Таким образом, в создавшейся социально-экономической ситуации в Тверской области в последние полгода можно выделить как позитивные, так и негативные тенденции, но последние проявляют себя более ярким трендом, поэтому говорить о выходе Тверского региона на взлетную полосу экономического роста пока не приходится.