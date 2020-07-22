2020-07-22T13:17:47+03:00
Недвижимость

Кому в Твери отключают горячую воду с 22 июля по 5 августа

Начался очередной этап гидравлических испытаний
Александр ЖМУЛИН
Поделиться:
Горячую воду должны отключить не дольше, чем на две недели.Горячую воду должны отключить не дольше, чем на две недели.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
Изменить размер текста:

В городе пришла пора следующего этапа отключений горячей воды в связи с ремонтами и гидравлическими испытаниями.

Напомним, что по новому графику, утвержденному из-за пандемии, плановые ремонты пройдут поэтапно во всех районах города и завершаться 17 сентября.

С 22 июля по 5 августа

Андрея Дементьева (2),

15 лет Октября (3/22, 5/21, 8, 12к1, 13к2, 13к3, 43, 46а, 47, 48/15, 50),

Богданова (10к2, 34),

Большие Перемерки (18, 22а),

Волоколамский пр-т (2, 3, 4, 5, 5а, 6, 7к2, 8, 9, 9к4, 11, 13, 15к2, 19/2, 21, 23, 25/19),

Гвардейская (4, 5, 7, 8, 9, 9/2, 9к1, 9к2, 10к2, 11, 12/8, 14, 16/7),

Ерофеева (23),

Жигарева (44, 46, 51),

Зеленый пр-д (41, 43к1, 43к2, 43к4, 45к10),

Тамары Ильиной (1/17, 1б, 3к1, 3к2, 6/15, 7к1, 7к2, 9/19, 30, 31, 32, 32а, 33, 33к1, 35),

Лазури наб. (1к1, 1к2, 1к3, 2, 4/2, 6/1, 7, 8, 10, 12, 14),

Лукина (6, 8, 10, 12, 13к1, 13к2, 13к3, 13к4, 14, 25, 30),

Лукина 2-я (11),

Малая Самара (20),

Озерная (1, 2, 2к2, 3, 4, 5, 6, 8, 14, 14к1, 16, 16к1, 17, 18, 19, 20, 21, 23),

Орджоникидзе (1, 2/1, 3, 4/2, 5, 6/1, 7, 8, 9, 10/2, 11, 12/1, 13/26, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22/25, 23, 24, 25, 25а, 25б, 29/48а, 40/76, 41/78, 42к1, 42к2, 42к3, 43б, 43к1, 43к2, 44, 45, 45к2, 46к1, 46к2, 46к3, 46к4, 47, 47к2, 47к3, 49к1, 49к2, 49к3, 49к4, 49к5, 49к6, 49к7, 49к8, 51к1, 52к1, 52к2, 53в, 53к1, 53к2, 53к3, 53к4, 53к6, 54/37, 55/39),

Победы пр-т (19, 23, 25, 37а, 38/45, 39/43, 40, 40а, 40к1, 41, 42, 42а, 43, 43к2, 44, 44а, 45/28, 46/30, 48/29, 50/23, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68к1, 68к2, 68к3, 68к4, 68к5, 69, 70, 71, 72, 74, 76, 78, 82, 84, 86)

Резинстроя (2/16, 2/7, 3, 4/10, 5, 6, 7/6, 8к2, 9к2, 9к3, 10, 11)

Ротмистрова (1б, 3, 4, 5, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23/6, 24/4, 26, 32, 34, 35)

Склизкова (70к1, 70к2, 70к3, 70к4, 72, 74, 79, 80, 81, 81а, 82, 83, 84к1, 84к2, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 93, 94, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 103а, 104, 105, 106, 107, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 114к1, 114к2, 116, 116к1, 116к2)

Терешковой пл. (47/27)

Терещенко (6, 6к.1)

Фадеева (35, 37)

Цанова б-р (23, 25, 27, 29, 29к1, 31, 33, 35)

С 27 июля по 2 августа

Линейная (81).

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «ЖКХ»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Замглавы Минстроя Андрей Чибис: О тарифах на ЖКХ, капремонте и экономии на тепле
Как тратятся деньги, которые мы отчисляем на капремонт? Что грозит недобросовестным управляющим компаниям? И можно ли снизить тарифы на коммунальные услуги? Об этом и многом другом в интервью «КП» рассказал заместитель министра строительства и ЖКХ
Новости 24
Пропавший в Тверской области подросток вернулся домой
В августе после ремонта откроется бассейн "Дельфин" в Твери
Минприроды выявило нарушения на пилораме в Твери
Подозреваемый в краже женской сумки задержан в Тверской области
Девять человек заразились коронавирусом в Твери 22 июля
Девочка в машине и мотоциклист пострадали в ДТП под Ржевом в Тверской области
В Тверской области расширят производство мирового бренда в Торжке
Директор школы в Тверской области арестован за взятку
С 1 сентября школьников Твери будут кормить шесть дней в неделю
Губернатор Тверской области отчитается за прошлый год и выйдет в прямой эфир
Выездные бригады детских врачей посетят четыре района Тверской области
Медики Тверской области спасли женщину со 100% поражением лёгких
Три женщины и мужчина пострадали в ДТП в Тверской области