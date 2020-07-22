Кому в Твери отключают горячую воду с 22 июля по 5 августа

Замглавы Минстроя Андрей Чибис: О тарифах на ЖКХ, капремонте и экономии на тепле

Как тратятся деньги, которые мы отчисляем на капремонт? Что грозит недобросовестным управляющим компаниям? И можно ли снизить тарифы на коммунальные услуги? Об этом и многом другом в интервью «КП» рассказал заместитель министра строительства и ЖКХ