Кому в Твери отключают горячую воду с 22 июля по 5 августа
В городе пришла пора следующего этапа отключений горячей воды в связи с ремонтами и гидравлическими испытаниями.
Напомним, что по новому графику, утвержденному из-за пандемии, плановые ремонты пройдут поэтапно во всех районах города и завершаться 17 сентября.
С 22 июля по 5 августа
Андрея Дементьева (2),
15 лет Октября (3/22, 5/21, 8, 12к1, 13к2, 13к3, 43, 46а, 47, 48/15, 50),
Богданова (10к2, 34),
Большие Перемерки (18, 22а),
Волоколамский пр-т (2, 3, 4, 5, 5а, 6, 7к2, 8, 9, 9к4, 11, 13, 15к2, 19/2, 21, 23, 25/19),
Гвардейская (4, 5, 7, 8, 9, 9/2, 9к1, 9к2, 10к2, 11, 12/8, 14, 16/7),
Ерофеева (23),
Жигарева (44, 46, 51),
Зеленый пр-д (41, 43к1, 43к2, 43к4, 45к10),
Тамары Ильиной (1/17, 1б, 3к1, 3к2, 6/15, 7к1, 7к2, 9/19, 30, 31, 32, 32а, 33, 33к1, 35),
Лазури наб. (1к1, 1к2, 1к3, 2, 4/2, 6/1, 7, 8, 10, 12, 14),
Лукина (6, 8, 10, 12, 13к1, 13к2, 13к3, 13к4, 14, 25, 30),
Лукина 2-я (11),
Малая Самара (20),
Озерная (1, 2, 2к2, 3, 4, 5, 6, 8, 14, 14к1, 16, 16к1, 17, 18, 19, 20, 21, 23),
Орджоникидзе (1, 2/1, 3, 4/2, 5, 6/1, 7, 8, 9, 10/2, 11, 12/1, 13/26, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22/25, 23, 24, 25, 25а, 25б, 29/48а, 40/76, 41/78, 42к1, 42к2, 42к3, 43б, 43к1, 43к2, 44, 45, 45к2, 46к1, 46к2, 46к3, 46к4, 47, 47к2, 47к3, 49к1, 49к2, 49к3, 49к4, 49к5, 49к6, 49к7, 49к8, 51к1, 52к1, 52к2, 53в, 53к1, 53к2, 53к3, 53к4, 53к6, 54/37, 55/39),
Победы пр-т (19, 23, 25, 37а, 38/45, 39/43, 40, 40а, 40к1, 41, 42, 42а, 43, 43к2, 44, 44а, 45/28, 46/30, 48/29, 50/23, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68к1, 68к2, 68к3, 68к4, 68к5, 69, 70, 71, 72, 74, 76, 78, 82, 84, 86)
Резинстроя (2/16, 2/7, 3, 4/10, 5, 6, 7/6, 8к2, 9к2, 9к3, 10, 11)
Ротмистрова (1б, 3, 4, 5, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23/6, 24/4, 26, 32, 34, 35)
Склизкова (70к1, 70к2, 70к3, 70к4, 72, 74, 79, 80, 81, 81а, 82, 83, 84к1, 84к2, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 93, 94, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 103а, 104, 105, 106, 107, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 114к1, 114к2, 116, 116к1, 116к2)
Терешковой пл. (47/27)
Терещенко (6, 6к.1)
Фадеева (35, 37)
Цанова б-р (23, 25, 27, 29, 29к1, 31, 33, 35)
С 27 июля по 2 августа
Линейная (81).
ИСТОЧНИК KP.RU
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