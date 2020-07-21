2020-07-21T01:46:54+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Твери, последние новости на 21 июля 2020 года: названа дата, с которой поликлиники и больницы заработают в штатном режиме

Мы публикуем последние новости о коронавирусе в Твери на 21 июля
Алина ПЕТРОВА
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Больницы и поликлиники Тверской области будут работать в обычном режиме.Больницы и поликлиники Тверской области будут работать в обычном режиме.
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Всего на 21 июля с начала пандемии в регионе выявлено 4288 человек, инфицированных COVID-19. Плюс 25 новых заболевших за минувшие сутки.

434 (+ 23 за сутки) заражённых изолированы.

3736 пациентов с начала пандемии выздоровели. За последние сутки не выздоровел никто, как и сутками ранее.

118 человек скончались с начала эпидемии, 2 человека умерли за минувшие сутки.

Графика: yandex.ru

Графика: yandex.ru

С 20 июля в штатном режиме начинают работать Конаковская, Зубцовская и Нелидовская центральные районные больницы, а также первичное сосудистое отделение городской больницы №6 города Твери.

В ближайшее время предполагается открыть травматологический корпус тверской городской больницы №1 и главный корпус городской больницы №6, областной лечебно-реабилитационный центр и отдельно стоящий корпус детской областной клинической больницы.

Об этом сообщают в правительстве региона. Затем возобновит работу поликлиника и гематологический корпус областной клинической больницы. При этом в Тверской области зарезервированы 776 коек, которые могут быть задействованы для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией.

Графика: ПТО

Графика: ПТО

ИСТОЧНИК KP.RU

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