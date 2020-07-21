Коронавирус в Твери, последние новости на 21 июля 2020 года: названа дата, с которой поликлиники и больницы заработают в штатном режиме

Всего на 21 июля с начала пандемии в регионе выявлено 4288 человек, инфицированных COVID-19. Плюс 25 новых заболевших за минувшие сутки.

434 (+ 23 за сутки) заражённых изолированы.

3736 пациентов с начала пандемии выздоровели. За последние сутки не выздоровел никто, как и сутками ранее.

118 человек скончались с начала эпидемии, 2 человека умерли за минувшие сутки.

Графика: yandex.ru

С 20 июля в штатном режиме начинают работать Конаковская, Зубцовская и Нелидовская центральные районные больницы, а также первичное сосудистое отделение городской больницы №6 города Твери.

В ближайшее время предполагается открыть травматологический корпус тверской городской больницы №1 и главный корпус городской больницы №6, областной лечебно-реабилитационный центр и отдельно стоящий корпус детской областной клинической больницы.

Об этом сообщают в правительстве региона. Затем возобновит работу поликлиника и гематологический корпус областной клинической больницы. При этом в Тверской области зарезервированы 776 коек, которые могут быть задействованы для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией.