2020-07-20T01:03:59+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Твери, последние новости на 20 июля 2020 года: горожане выходят в офлайн и маски почти не носят

Мы публикуем последние новости о коронавирусе в Твери на 20 июля
Виктория ТУШКОВА
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Горожане всё больше интернету предпочитают улицу и живое общение.Горожане всё больше интернету предпочитают улицу и живое общение.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Всего на 20 июля с начала пандемии в регионе выявлено 4263 человек, инфицированных COVID-19. Плюс 26 новых заболевших за минувшие сутки.

411 (+ 23 за сутки) заражённых изолированы.

3736 пациентов с начала пандемии выздоровели. За последние сутки не выздоровел никто.

116 человек скончались с начала эпидемии, 3 человека умерли за минувшие сутки.

Графика: yandex.ru

Графика: yandex.ru

Несмотря на послабления в коронавирусных ограничениях, в Тверской области продолжает действовать режим повышенной готовности. Регион пока находится на первом этапе выхода из самоизоляции. Жителям и гостям Верхневолжья рекомендуется носить в общественных местах маски и респираторы.

День города 19 июля Тверь отпраздновала в онлайн режиме. Из традиционных праздничных мероприятий был только салют. Всё остальное - конкурсы, флешмобы, поздравления и награждения - было организованы в сети интернет.

Продолжают действовать и многие другие онлайн-проекты. Дом народного творчества организовал танцевальный марафон «Танцуйте вместе с нами». Сегодня, 20 июля главной темой марафона станет японская культура.

До 26 июля проходит онлайн-акции «Я рисую на асфальте лето». Для участия необходимо сфотографировать свой рисунок на асфальте и разместить фото с хештегами #Я_рисую_на_асфальте_лето #Рисунок_ТОДНТ на своей VK-странице. Фото также нужно отправить в официальную группу Тверского областного дома народного творчества.

Горожане при этом интернету всё больше предпочитают улицу и живое общение: уличные кафе, которым разрешили работу, заполнены, в парках и скверах гуляют люди, полюбоваться салютом на День города пришло довольно много народа. Маски при этом носят очень немногие.

Графика: ПТО

Графика: ПТО

ИСТОЧНИК KP.RU

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