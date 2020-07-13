Какие развлечения и почём можно найти в парках Твери

Гуляя в парках, не забывайте соблюдать все меры предосторожности и научите этому детей! Фото: Ольга ТРОФИМОВА

В парках Твери наконец начали работать развлечения - на радость засидевшимся дома горожанам, а особенно детям, которых удержать летом в четырёх стенах невозможно.

Аттракционы ещё закрыты, но и без них при желании можно распланировать для себя довольно насыщенный день. Главное - не забывайте соблюдать все меры предосторожности: выдерживайте социальную дистанцию, захватите с собой маски и санитайзеры.

Туристско-информационный центр

В тверском городском саду 11 июля открылся Туристско-информационный центр - ТИЦ. Подобные центры уже работают в разных городах страны. ТИЦ - это такая сервисная служба, в которой сосредоточена вся информация об экскурсиях, туристических маршрутах, достопримечательностях города, местах отдыха и развлечений.

Поэтому ТИЦы не только повышают туристическую доступность и привлекательность города, но и помогают интересно провести время местным жителям.

В Туристско-информационном центре, открывшемся в горсаду, можно заказать групповые и индивидуальные экскурсии. Уже сейчас там ежедневно работает экскурсия «Сказки старой Твери». Это двухчасовая пешая прогулка, которая стартует в 14:00 от павильона ТИЦ. Экскурсантам предложат полюбоваться планировкой города, прогуляться по набережной Волги, историческому центру Твери, увидеть «Ожерелье площадей», Старый мост, «Мост-подарок», памятник Афанасию Никитину и Императорский дворец.

Организаторы также обещают рассказать романтическую сказку «Об Отроч монастыре» и объяснить, почему Тверь - Петербурга уголок.

Экскурсия не бесплатная, за прогулку придётся отдать 500 рублей с человека, но детям и пенсионерам обещают скидку в 20%. Организаторы предупреждают, что группа должна быть не более десяти человек, а потому на экскурсию лучше записаться заранее по телефону 8 (906) 549-69-69.

Сам Туристско-информационный центр работает по следующему расписанию: с понедельника по пятницу с 11:00 до 18:00, в субботу - с 11:00 до 19:00, и в воскресенье - с 11:00 до 16:00.

Развлечения в горсаду

В руководстве городского сада отмечают, что горожане очень ждут открытия аттракционов. Но они пока не работают. Зато уже сейчас в горсаду можно пострелять и помахать ракеткой: открылись тир и настольный теннис.

Цена за шесть выстрелов в тире - 70 рублей. В теннис можно поиграть тоже за 70 рублей - столько стоит 15 минут игры.

Парк «Тьмака»

С 11 июля в ландшафтном парке «Тьмака» работает верёвочный городок. Его подремонтировали и организовали четыре трассы разной сложности. Испытать себя смогут как начинающие, так и более опытные верхолазы. Конечно, под присмотром работников парка.

- Перед открытием верёвочного парка мы обучили сотрудников, получили необходимые допуски, заключили договор страхования жизни посетителей, - рассказал директор муниципального предприятия «Дирекция парков» Максим Рупанов.

Посещение верёвочного парка стоит 200 рублей.

Ещё в ландшафтном парке «Тьмака» можно покататься на веломобилях. Цена этого удовольствия - 130 рублей за 15 минут.

Тот, кто не питает страсти к технике, может прокатиться по парку на лошади. Это новое развлечение. Цена зависит от маршрута поездки. За малый круг по парку с вас попросят 200 рублей, за средний - 300 рублей и за большой - 400 рублей.

Скоро в парке начнёт работу детский паровозик, сейчас он получает документы о прохождении технического освидетельствования.

Парк Победы

В парке Победы, который также находится под управлением «Дирекции парков», открыт прокат катамаранов и прогулочных лодок. Цены на эти развлечения могут быть разными, так как их устанавливает не городская власть, а предприниматели, организующие катание.

Туалетный вопрос

Отличные новости: бегать в кустики отдыхающим больше не придётся. В этом году на всех территориях, находящихся в ведении «Дирекции парков», появились туалеты.

Синие кабинки доставлены на набережную Афанасия Никитина (их установили в районе пляжа) и в ландшафтный парк «Тьмака». Работают туалеты в городском саду и в парке Победы. Такса за посещение туалета - 12 рублей.