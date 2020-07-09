Коронавирус в Твери, последние новости на 9 июля 2020 года: Система-112 обещает работать без перебоев

В Тверской области за сутки зафиксировано 32 новых случая заражения коронавирусом. Всего на 9 июля с начала пандемии в регионе выявлено 3941 человека, инфицированных COVID-19.

857 (- 79 за сутки) заражённых изолированы.

3005 пациентов с начала пандемии выздоровели. 88 человек скончались с начала эпидемии, причем двое больных умерли за минувшие сутки.

Графика: yandex.ru

Система-112 успешно прошла приемочные испытания в Тверской области и вводится в постоянную эксплуатацию. Это позволит повысить эффективность взаимодействия экстренных оперативных служб и скорость их реагирования на вызовы граждан. Что очень важно в период пандемии коронавируса. Единый номер 112 доступен для звонка с любого телефонного устройства круглосуточно и бесплатно.

В Верхневолжье Система-112 это: центр обработки вызовов (ЦОВ), резервный ЦОВ, ЦУКС регионального управления МЧС, ЦОВ-112 шести соседних субъектов, система ЭРА-ГЛОНАСС, единый диспетчерский центр службы медицинской помощи, 41 единая диспетчерская служба муниципальных образований, 38 ДДС пожарных спасательных частей, 32 дежурные части территориальных подразделяй регионального УМВД, 37 диспетчерских служб скорой медицинской помощи, а также дежурные диспетчерские службы АО «Газпром газораспределение Тверь», Дорожного фонда Тверской области и «Антитеррор».

За 6 месяцев 2020 года в регионе операторами службы 112 обработано более 582 тыс. вызовов.

В областном правительстве поясняют, в дальнейшем в Тверской области предусмотрено досовершенствование Системы- 112, в том числе ее интеграция с Системой -112 Смоленской области, где она пока не введена, разработка и внедрение мобильного приложения региональной Системы -112, ее информационно - технологическое сопряжение с многоуровневой навигационно-информационной системой мониторинга транспорта МЧС России.