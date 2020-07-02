Жадный бобер покусал рыбака в Тверской области, подумав, что тот ворует его добычу

Со временем самоизоляции животные и птицы почувствовали себя вольготнее. К уткам, живущим с нами по соседству, мы уже привыкли. А теперь в гости все чаще стали наведываться лоси и даже бобры.

Так, в парке Победы Твери посетители бобра даже сняли на видео. Грызун обитает в реке Лазури, не взирая на то, что вокруг гуляют люди. Его заметили две девушки, которые сначала хотели сфотографировать чайку. Бобер оказался невозмутим к наблюдателям и продолжал грызть веточку.

К слову, руководство парка знает о своем обитателе и ничего против бобра не имеет.

- Флора и фауна в порядке там, где обитают бобры, ведь они являются прекрасными очистителями водоёмов, - пишет "Дирекция парков" на странице в соцсети. - Бобры не просто перестраивают экосистемы – они их оздоравливают.

Бобер в Парке Победы Твери людей не боится. Фото: кадр с видео

Природу может и оздоравливают, но только не человека.

На днях в «скорую» Вышнего Волочка обратился мужчина из близлежащего поселка Дуброво. На месте медики обнаружили перепуганного человека в гидрокостюме, который что-то говорил про страшное чудовище в воде. Как выяснилось, мужчина, с аквалангом отправился на местный водоем на подводную рыбалку. Когда одна рыбина уже была у него в корзине, на глубине кто-то длинный и огромный напал на него и сильно травмировал.

Без преувеличения можно сказать, что из воды мужчина вылетел пулей.

Только позже выяснилось, что в тех местах обитает бобер. Человека в гидрокостюме он расценил как чужака и вора его рыбы, а потому попытался прогнать со своей территории. Кстати, местные жители потом пояснили, что милые бобрики, грызущие веточки и трудолюбиво строящие свои плотины, милыми лишь кажутся. Когда дело доходит до пищи и рыбы в том числе, они становятся жадными и агрессивными.

Что касается пострадавшего, то медикам пришлось зашивать ему бедро и заклеивать зад пластырем. Бобер его процарапал сквозь костюм и укусил за ногу.

После этого Дуброво предложили переименовать в Боброво. Чтобы помнить, во что может обернуться встреча с крупным грызуном на его территории.