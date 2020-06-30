«Я и представить себе не могла!»: Девушка-волонтер из Твери получила автограф Владимира Путина на открытии Ржевского мемориала

Если кто сегодня и был счастлив вдвойне, так это 24-летняя Екатерина Лабутина из Твери. Еще две недели назад ей предложили стать волонтером на открытии Ржевского мемориала Светскому солдату. Екатерина согласилась сразу.

Два года назад она закончила с красным дипломом Политехнический университет Твери по специальности «Менеджмент», но сразу после этого стала работать кондитером, так как с детства ей нравилось печь торты и угощать всех сладостями.

А тут такое важное событие, к тому же была возможность пообщаться с ветеранами, а еще, если повезет, увидеть главу государства. О том, что после насыщенного впечатлениями, торжественного дня у нее появится еще и автограф Владимира Путина, она тогда и не мечтала. Впрочем, если и мечтала, то совсем чуть-чуть.

30 июня состоялось открытие Ржевского мемориала Советскому солдатуФото: Михаил ФРОЛОВ

В среду 30 июня состоялось торжественное открытие мемориала Советскому солдату в Ржеве. На церемонии присутствовали президенты России Владимир Путин и Беларуси Александр Лукашенко. В мероприятии приняли участие ветераны Великой Отечественной войны, которым помогали волонтеры.

«Подопечным» Екатерины оказался 94-летний Николай Макарович Черных из Твери, ветеран Великой Отечественной Войны полковник милиции в отставке.

Накануне открытия мемориала девушка вскользь попросила: «Если получится, попросите, пожалуйста, для меня автограф Владимира Владимировича». И даже ручку ему с небольшим листком бумаги передала. Николай Макарович, как человек слова, просьбу не только запомнил, но и выполнил. Сразу после возложения цветов он подошел в Президенту и тот передал ему небольшую записку.

Автограф главы государства. Фото: предоставлено Екатериной Лабутиной

- Как отреагировал Владимир Владимирович?

- Положительно, - улыбается Екатерина. – Я сама не видела его реакцию, но вроде все было хорошо. Подошел, поздоровался, пожал руку ветерану, а потом расписался на моем листке. Я если честно и не думала, что все получится, просто надеялась. А теперь выходит, что я очень счастлива. Все мероприятие в целом было потрясающее, очень масштабное. Очень красивый памятник. Все было прекрасно организовано. Очень хорошие шатры для ветеранов, где они могли посидеть, отдохнуть, поесть, попить чай. В этот день все было максимально комфортно, приятно и дружелюбно.

- Что вы сделаете с этой бумажкой? Положите под стекло? Или как будете хранить?

- Если честно, я еще об этом не думала. Наверное, оставлю себе на память. Ведь этот день я запомню на всю жизнь!

Автограф для девушки попросил ветеран Великой Отечественной Войны Николай Макарович Черных. Фото: предоставлено Екатериной Лабутиной

Екатерина живет в Твери и работает кондитером. Фото: предоставлено Екатериной Лабутиной