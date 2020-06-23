Фитнес-клубы, стоматологические клиники и парки открывают в Тверской области

В регионе снимают еще несколько ограничений, введенных из-за пандемии. По постановлению губернатора Игоря Рудени с 24 июня разрешено открыть фитнес-клубы, стоматологические клиники и объекты общепита. И это еще не все.

Помимо фитнес-клубов, снят запрет на деятельность физкультурно-оздоровительных комплексов, бассейнов, СПА- и массажных салонов, а также соляриев и саун.

Вновь начинают в полной мере принимать пациентов стоматологические клиники.

Также открывают для свободного посещения парки и детские площадки.

Разрешено возобновить работу предприятиям общепита ( то есть ресторанам, кафе и барам не только на летних верандах), ярмаркам, объектам розничной торговли, МФЦ, библиотекам и выставочным залам.

Также с 24 июня разрешено принимать граждан в пансионатах, домах отдыха, гостиницах, хостелах, турбазах, гостевых домах.

Снимается запрет на работу школ, учреждений дополнительного и среднего профобразования, детских садов.

Разрешены прогулки на водном транспорте и проведение развлекательных и культурных мероприятий.

Кроме того, 6 июля начинают работу загородные детские лагеря.

Деятельность всех этих объектов и организаций возобновляется при условии соблюдения санитарных требований. Все сотрудники должны пользоваться средствами индивидуальной защиты и ежедневно проходить термометрию. Обязательна дезинфекция помещений и наличие антисептиков или санитайзеров для посетителей, соблюдение социальной дистанции.

Напомним, что с 20 июня в Тверской области была возобновлена работа летних кафе, открыты музеи разрешены тренировки под открытым небом, в том числе на спортплощадках.