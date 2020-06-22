С надеждой на лучшее: в Тверской области открываются кафе, рестораны, музеи и гостиницы

Поздним вечером 19 июня губернатор Игорь Руденя подписал постановление о частичной отмене ряда ограничений на работу объектов сферы туризма и отдыха. Рестораторы и отельеры выдохнули: Наконец-то! Три месяца простоя...

Введение режима повышенной готовности и ограничений из-за пандемии, больно ударило по бизнесу. Теперь предстоит этап восстановления.

Заметим, что и в разгар кризиса региональные власти вслед за федеральным центром приняли ряд мер, чтобы смягчить ситуацию.

Так на базе центра «Мой бизнес» действовала горячая линия (8-800-200-11-69), по которой бизнесмены могли не только получить консультации и подать заявку на получение помощи, но и внести предложения о дополнительных мерах поддержки. С 28 марта 2020 года специалистами Центра было обработано около 2000 обращений. Деятельность «горячей линии» будет продолжена и после снятия режима повышенной готовности.

Предприятия подали в налоговую службу свыше 10500 заявок для получения прямой безвозмездной господдержки в размере 12 300 рублей на каждого работника. В итоге было выплачено 371,3 млн рублей. Также предоставлен 161 льготный кредит на заработную плату сотрудникам по ставке 0% в первые 6 месяцев. Реализована 441 заявка на кредитные каникулы – отсрочку по займам банков на полгода.

По программе «Доверие» Фонда содействия кредитованию предпринимательства Тверской области выдано 16 займов на 6,5 млн рублей.

Также были введены и другие меры поддержки, например, субсидии по налогу на имущество для гостиниц.

Сейчас же смягчение ограничительных мер – должно поспособствовать укреплению экономики региона.

– Это важный момент — речь идет пока только именно о смягчении, но с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм, - отметила в разговоре с «КП»-Тверь» депутат областного парламента, президент региональной Ассоциации туризма Ирина Шереметкер. – Губернатор пошел на некоторое снятие ограничений. И это, безусловно, необходимо для ресторанного, гостиничного бизнеса, туризма. Обеспечение полного перечня санитарных требований — дезинфекции, использования средств защиты, антисептиков, ограничения на организацию питания при гостиницах и отелях, конечно, станет для них дополнительной финансовой нагрузкой, но без этого нельзя. Добавлю, что сейчас огромный спрос наблюдается на отдых, например, на Селигере. Там очень большой наплыв туристов. Очень много гостевых домиков уже забронированы.

Сами представители бизнеса с надеждой смотрят в будущее.

– У нас настрой позитивный, - поделился с «КП»-Тверь» известный тверской ресторатор Владимир Сергеев. - Мы с радостью восприняли смягчение ограничений и уже открылись. Хотя опасения, конечно, есть. Открыли летние веранды с ожиданием того, что будет, как дальше будет как пойдет. Да, запускаться будет нелегко, все-таки понесли реальные издержки, но это шаг вперед. Что касается необходимости соблюдения санитарных мер, то я считаю так: если в коллективе есть дисциплина, то порядок будет и все необходимые требования безопасности будут соблюдаться. Меры по соблюдению дистанции на верандах в наших заведениях приняты и не доставили нам проблем. Где-то просто пришлось уменьшить количество столиков, где-то вынесли часть за пределы веранд — поставив их рядом.

По посетителям соскучились и работники музеев.

– Конечно, мы ждали когда нам разрешат открыться, и сотрудники соскучились, - подтвердила заведующая Детским музейным центром Твери Елена Полозова. – Мы еще, правда, не открылись. Распахнем наши двери 23 июня. Для посетителей подготовили прекрасную выставку работ детского художника Александра Кукушкина. Мы её уже представляли в онлайн-режиме в интернете, но так хочется порадовать своих гостей вживую. У Александра Ивановича великолепные иллюстрации, нереально тонкие линии на офортах, надо видеть… Мы, естественно, посмотрели все рекомендации Роспотребназдозра, провели дезинфекцию помещений, посетителей ждём только в масках.