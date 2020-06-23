2020-06-23T15:43:52+03:00
Коронавирус Covid-19

Карта распространения COVID-19 в Тверской области 23 июня: 59 новых случаев заражения за сутки

Обновлена интернет-карта распространения коронавируса в Тверской области
Алина ПЕТРОВА
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Число больных коронавирусом в Тверском регионе растёт.Число больных коронавирусом в Тверском регионе растёт.
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Онлайн карта распространения коронавируса в Тверской области обновляется каждые сутки.

23 июня в регионе официально зафиксировано 3256 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Плюс 59 случаев за сутки.

1125 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков. Два человека скончались от инфекции за минувшие сутки, с начала эпидемии число умерших - 61 человек.

Такие данные приводит региональный оперштаб.

Число инфицированных по районам Тверской области на 23 июня:

Тверь 1129 (+18)

Кимры 527 (+1)

Конаковский район 295 (+5)

Лихославльский район 216 (+1)

Калининский район 161 (+9)

Ржев 128 (+4)

Вышневолоцкий городской округ 76 (+3)

Торжок 65 (+3)

Рамешковский район 58

Максатихинский район 57

Кашинский городской округ 59 (+2)

Кимрский район 57 (+1)

Андреапольский муниципальный округ 55 (+3)

Бежецкий район 40

Зубцовский район 38

Бологовский район 36 (+1)

Нелидовский городской округ 29

Старицкий район 26

Селижаровский район 23

Торопецкий район 23 (+1)

Весьегонский муниципальный округ 17

Лесной муниципальный округ 15

Сонковский район 15

Осташковский городской округ 17 (+4)

Торжокский район 12

Ржевский район 14 (+2)

Калязинский район 11

Спировский район 9

Удомельский городской округ 8

Западнодвинский муниципальный округ 10 (+2)

Кувшиновский район 7

Кесовогорский район 6

Оленинский муниципальный округ 5

Молоковский район 3

Жарковский район 2

Сандовский муниципальный округ 2

Краснохолмский район 2

Фировский район 1

ЗАТО Озёрный 1

Пеновский муниципальный округ 1.

Графика: ПТО

Графика: ПТО

ИСТОЧНИК KP.RU

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