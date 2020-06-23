Карта распространения COVID-19 в Тверской области 23 июня: 59 новых случаев заражения за сутки
Онлайн карта распространения коронавируса в Тверской области обновляется каждые сутки.
23 июня в регионе официально зафиксировано 3256 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Плюс 59 случаев за сутки.
1125 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков. Два человека скончались от инфекции за минувшие сутки, с начала эпидемии число умерших - 61 человек.
Такие данные приводит региональный оперштаб.
Число инфицированных по районам Тверской области на 23 июня:
Тверь 1129 (+18)
Кимры 527 (+1)
Конаковский район 295 (+5)
Лихославльский район 216 (+1)
Калининский район 161 (+9)
Ржев 128 (+4)
Вышневолоцкий городской округ 76 (+3)
Торжок 65 (+3)
Рамешковский район 58
Максатихинский район 57
Кашинский городской округ 59 (+2)
Кимрский район 57 (+1)
Андреапольский муниципальный округ 55 (+3)
Бежецкий район 40
Зубцовский район 38
Бологовский район 36 (+1)
Нелидовский городской округ 29
Старицкий район 26
Селижаровский район 23
Торопецкий район 23 (+1)
Весьегонский муниципальный округ 17
Лесной муниципальный округ 15
Сонковский район 15
Осташковский городской округ 17 (+4)
Торжокский район 12
Ржевский район 14 (+2)
Калязинский район 11
Спировский район 9
Удомельский городской округ 8
Западнодвинский муниципальный округ 10 (+2)
Кувшиновский район 7
Кесовогорский район 6
Оленинский муниципальный округ 5
Молоковский район 3
Жарковский район 2
Сандовский муниципальный округ 2
Краснохолмский район 2
Фировский район 1
ЗАТО Озёрный 1
Пеновский муниципальный округ 1.
Графика: ПТО
ИСТОЧНИК KP.RU
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