Коронавирус в Твери, последние новости на 22 июня 2020 года: Владимир Путин наградил медиков за борьбу с коронавирусом, среди них есть и наши земляки
На утро 22 июня в Тверской области число заболевших коронавирусом составило: 3134 человека (+66 за сутки).
1122 заражённых изолированы (+66 за сутки).
1955 пациентов с начала пандемии выздоровели (0 за сутки).
За этот же период от коронавируса скончались 57 человек (0 за сутки).
Тесты на коронавирус в Тверской области сдали 102664 человека, за последние сутки +1672.
Если темпы заболевания не снизятся, то менее чем через 14 дней число заболевших перевалит за 4000.
В День медицинского работника Владимир Путин отметил лучших медиков страны государственными наградами и поощрениями за вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией. Это самое массовое награждение в истории современной России. Не остались в стороне и наши земляки.
15 медицинских работников Тверской области отмечены главой государства.
В данный момент 1213 медицинских работников непосредственно борются с коронавирусной инфекцией в Тверской области - 369 врачей, 614 фельдшеров, 230 медсестёр и санитаров.
Конечно, их значительно больше, это лишь те медицинские работники, кто имеет осознанный прямой контакт с инфицированными пациентами.
ИСТОЧНИК KP.RU
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