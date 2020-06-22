2020-06-21T20:22:54+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Твери, последние новости на 22 июня 2020 года: Владимир Путин наградил медиков за борьбу с коронавирусом, среди них есть и наши земляки

Для вас последние новости о ситуации с коронавирусом в Твери на 22 июня - вся самая актуальная информация на эту минуту
Олег ХАДАЕВ
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1213 медиков стоят на пути коронавируса в Тверской области.1213 медиков стоят на пути коронавируса в Тверской области.Фото: Иван МАКЕЕВ
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На утро 22 июня в Тверской области число заболевших коронавирусом составило: 3134 человека (+66 за сутки).

1122 заражённых изолированы (+66 за сутки).

1955 пациентов с начала пандемии выздоровели (0 за сутки).

За этот же период от коронавируса скончались 57 человек (0 за сутки).

Тесты на коронавирус в Тверской области сдали 102664 человека, за последние сутки +1672.

Если темпы заболевания не снизятся, то менее чем через 14 дней число заболевших перевалит за 4000.

В День медицинского работника Владимир Путин отметил лучших медиков страны государственными наградами и поощрениями за вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией. Это самое массовое награждение в истории современной России. Не остались в стороне и наши земляки.

15 медицинских работников Тверской области отмечены главой государства.

В данный момент 1213 медицинских работников непосредственно борются с коронавирусной инфекцией в Тверской области - 369 врачей, 614 фельдшеров, 230 медсестёр и санитаров.

Конечно, их значительно больше, это лишь те медицинские работники, кто имеет осознанный прямой контакт с инфицированными пациентами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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